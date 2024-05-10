نشرة التوك شو.. تعاون مصري أردني وهزيمة المشككين بموقف القاهرة تجاه غزة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

هاجم رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، لجنة الحكام باتحاد الكرة، مؤكدًا أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي خلال مباريات الدوري العام.

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المصري يهاجم التحكيم: تقنية الفيديو لم تضف شيئا (فيديو)

انتقد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، المجتمع الدولي بسبب الصمت على جرائم الاحتلال في غزة ورفح، مؤكدًا أنه خرج عن الخدمة ولم يعد له قيمة ولا تأثير وهذا أصبح واضح أمام الجميع.

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قيادي بفتح: حماس تسببت في أزمة بين أمريكا والاحتلال بحركة ذكية (فيديو)

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن ما يحدث بشأن الموقف المصري من مفاوضات لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة على مدار 8 أشهر يضيف عبء كبير على مصر وما تحمله من أعباء الأمة العربية، خاصة القضية الفلسطينية.

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وجدي زين الدين: لو تخلت مصر عن فلسطين لضاعت مثل الأندلس (فيديو)

أكد الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، أن جيش الاحتلال إسرائيلي لم يحقق أي أهداف من الحرب التي يخوضها على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن.

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قيادي بفتح: الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي أهداف بغزة والوضع مأساوي (فيديو)

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن الدولة المصرية صدرت صورة حقيقية عما يحدث داخل غزة للخارج.

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وجدي زين الدين: مصر بصرت العالم بجرائم الاحتلال في غزة (فيديو)

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن ما تفعله مصر حاليا هو انتصار كبير للدولة والشعب المصريين، مضيفا أنها نجحت نجاحا باهرا في الملف الفلسطيني بحكمة ورشادة.

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وجدي زين الدين: أمريكا راهنت على فشل مصر بملف غزة وخسرت (فيديو)

كشف أيمن محفوظ، المحامي مقدم البلاغ ضد البلوجر أماني السورية، تفاصيل اتهامه لها بالاتجار في البشر، وهدم قيم المجتمع وتكدير السلم العام.

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أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر والأردن موقفهما متماثل إزاء القضية الفلسطينية وحرب غزة، وأن الأخيرة تثق في موقف مصر وتفوضها في مسألة المفاوضات مقابل توفير المساندة والدعم.

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د. أيمن محسب يطالب بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل إذا اقتحمت رفح.. فيديو

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزراة التنمية المحلية، تلقي 9 آلاف طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال أول 48 ساعة من فتح الباب.

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التنمية المحلية: 9 آلاف طلب تصالح بمخالفات البناء في 48 ساعة (فيديو)

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن القيادة السياية ومؤسسات مصر وعلى رأسها مجلس النواب والمجتمع المدني “لا ينامون” من أجل إيجاد حلولًا للقضية الفلسطينية وإيقاف الحرب في غزة، منوهًا إلى أن المسئولين المختصين منشغلون دائمًا بالواقع العربي المضطرب ومنها الأزمة في السودان التي تعاني من ويلات الحرب الأهلية.

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د. أيمن محسب: القيادة السياسية ومؤسسات مصر لا تنام من أجل القضية الفلسطينية

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن التصريحات الأمريكية التي تحذر من سقوط ضحايا في غزة والتشجيع لإدخال المساعدات كلام غير منضبط ومتضارب، منوهًا إلى أن أمريكا يمكنها التأثير على إسرائيل بشكل قاطع إزاء العدوان على قطاع غزة.

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د. أيمن محسب: القاهرة تتعامل مع مشكلة فلسطين منذ 1948 وكأنها قضية مصر الخالصة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ناقش التعاون في مجال الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات النقل والسكك الحديدية ومجال الربط الكهربائي.

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مجلس الوزراء يكشف تفاصيل التعاون الإعلامي مع الأردن (فيديو)

وصف الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية والإسرائيلية المتضاربة تجاه حرب غزة بالمشهد العبثي الكبير، منوهًا إلى أنها تتمحور حول التخطيط لإيقاف الحرب من أجل الإفراج عن الأسرى ثم السعي لإعلان الحرب واجتياح رفح.

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د. أيمن محسب: تصريحات إسرائيل وأمريكا المتضاربة تجاه حرب غزة مشهد عبثي كبير

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تطورات الأحداث التي تجري في قطاع غزة بين حركة حماس وجيش الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن مصر قدمت مساعدات كبيرة لأهل فلسطين، إيمانا من مصر بمبدأها الوطني، لافتا إلى أن الشعب المصري يدرك حقيقة ما يجري في قطاع غزة، خاصة أن مصر حذرت من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

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بكري: علينا هزيمة المشككين في موقف مصر تجاه غزة بالاصطفاف خلف القيادة السياسية

أكدت اليونيسيف أن التصعيد الأخير فى رفح الفلسطينية سيؤدى إلى معاناة مزيد من الأطفال، ونحن بحاجة إلى الوقود لنقل الإمدادات المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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يونيسيف: التصعيد الأخير في رفح الفلسطينية يؤدى إلى معاناة مزيد من الأطفال