قيادي بفتح: حماس تسببت في أزمة بين أمريكا والاحتلال بحركة ذكية (فيديو)

انتقد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، المجتمع الدولي بسبب الصمت على جرائم الاحتلال في غزة ورفح، مؤكدًا أنه خرج عن الخدمة ولم يعد له قيمة ولا تأثير وهذا أصبح واضح أمام الجميع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن ذكاء حركة حماس قادها لقبول ورقة مصر من أجل وقف إطلاق النار لن الذي سيرفضها هو الاحتلال وبالتالي تنشب أزمة بين أمريكا وإسرائيل وتسبب لها حرجا كبيرا أمام العالم.

وأوضح أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل المواقف الدولية ويستمر في طغيانه ويصر على استمراره في ممارسة الإجرام، مشددا على أنه لن يحقق شيئا في اجتياحه لمدينة رفح الفلسطينية.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتاح جزء كبير من رفح الفلسطينية ولم يسمع إلى كل النداءات، ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب الفلسطيني المكلوم، ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب الفلسطيني المكلوم.

عدد شهداء غزة

واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الثلاثاء الماضي، ومنعت الحركة عبر المعبر بصورة عامة، في ذات الوقت الذي شنت فيه غارات على المناطق الشرقية من المدينة.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.