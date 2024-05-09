د. أيمن محسب يطالب بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل إذا اقتحمت رفح.. فيديو

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر والأردن موقفهما متماثل إزاء القضية الفلسطينية وحرب غزة، وأن الأخيرة تثق في موقف مصر وتفوضها في مسألة المفاوضات مقابل توفير المساندة والدعم.

وعن موقف الإمارات إزاء حرب غزة، أوضح خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن المواقف تتغير، فالإمارات عقدت اتفاقية تجارية مع إسرائيل على أساس مواصلة السلام والتعايش، لكن عندما وجدت “أسنان دولة الاحتلال السوداء تنهش جسد الإنسان العربي” وقفت بحزم وقدمت المساعدات وشيدت المستشفيات الميدانية.

ونوه وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن مصر برغم ما تمر به من أزمات اقتصادية تعتبر ما تفعله إسرائيل بالعدوان السافر، ويسعد بشدة عندما تمر شاحنة مساعدات إلى غزة.

وأكد أن مصر تدير أزمة غزة بشفافية ووضوح ودقة متناهية وحرص شديد وصبر حتى الوصول إلى مبدأ حل الدولتين وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، محذرا من “العنترية” لأنه سيؤدي لجرجرة أمريكا والدول الغربية لافتعال حرب عالمية.

ولفت إلى أن مجلس النواب في انعقاد دائم من أجل القضية الفلسطينية، وأن هناك تنسيقا بين المجلس ووزارة الخارجية ولجان المجالس العربية، وأن الكل يصر على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وطالب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الدول العربية بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها حال اقتحمت رفح، مثلما فعلت الإمارات عندما غيرت معاملتها مع إسرائل عقب حرب غزة.