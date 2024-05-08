نشرة التوك شو.. إسرائيل تقتحم معبر رفح الفلسطيني وأول حوار لامرأة غزة الحديدية

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أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التنوية الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وقف تخفيف الأحمال، ولكن فقط هناك تغيير في جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

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متحدث الحكومة: اختيار أوقات تخفيف الأحمال تتم وفق عملية فنية دقيقة



أكد القيادي في حماس أسامة حمدان، أن الاتفاق قطع الطريق أمام الاحتلال الذي كان يريد مرحلة واحدة يفرج فيها عن المحتجزين ثم يعود لعدوانه، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسئولية عما يحدث حاليا في قطاع غزة، معقبا: "الفلسطينيين اتبهدلوا منذ 7 أكتوبر حتى الآن”.

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ثق بقدرات بلدك.. أحمد موسى: معبر رفح المصري محدش يقدر يقربله (فيديو)



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الجميع ضد ما تفعله إسرائيل ومن العدوان والمجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن الموقف المصري ضد الاحتلال واضح من اليوم الأول ولا يمكن الطعن به، مؤكدًا أن مصر بكل ما تملك من عروبة وإنسانية واحترام للقوانين تدين كل ما تقوم به وتفعله إسرائيل.

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إبراهيم عيسى: من يطلب تدخل مصر العسكري بغزة شخص "مجنون"



قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف لا يحسد عليه، لأن تحالفه الحاكم يشهد تدهور كبير، كما يرى "بن غفير" و"سموستريتش" أن أي اتفاق غير موافق عليه وهددا بترك الحكومة، إلا أن وزير الدفاع موافق على الاتفاق.

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ضياء رشوان: نتنياهو في موقف لا يحسد عليه



قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن إسرائيل تقوم بجريمة ضد الإنسانية، في حق الفلسطينيين، في قطاع غزة.

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نقيب الصحفيين: إسرائيل خرقت معاهدة السلام وتصرفاتها بمثابة إعلان حرب (فيديو)



روت الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي الملقبة بـ "امرأة غزة الحديدية"، تفاصيل الفيديو المنتشر لها وهي تحاول إنقاذ جريح فلسطيني في غزة تحت نيران وقصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي.

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"امرأة غزة الحديدية" تكشف كواليس إنقاذها مصابين تحت القصف الإسرائيلي (فيديو)





قال النائب الوفدي أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن صناعة المكونات ضمن الخريطة الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري إنتاج منتج نهائي ولكننا من الممكن أن نكون ضمن سلسلة إنتاج منتج ما عن طريق صناعة المكونات.

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النائب أيمن محسب: مجلس النواب يخوض معارك لإعادة هيكلة الفكر الحكومي (فيديو)



قال النائب الوفدي أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحديث داخل اللجنة خلال الحوار الوطني عن أولويات الاستثمار في مصر يكون في الشق الخاص بالحكومة وما يمكن أن تكمل فيه من استثمارات.

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النائب أيمن محسب يكشف تفاصيل إعادة ترتيب أولويات الاستثمار للحكومة (فيديو)

