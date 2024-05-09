د. أيمن محسب: تصريحات إسرائيل وأمريكا المتضاربة تجاه حرب غزة مشهد عبثي كبير

وصف الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية والإسرائيلية المتضاربة تجاه حرب غزة بالمشهد العبثي الكبير، منوهًا إلى أنها تتمحور حول التخطيط لإيقاف الحرب من أجل الإفراج عن الأسرى ثم السعي لإعلان الحرب واجتياح رفح.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن إسرائيل في تضارب ولا تعرف ماذا تريد وهناك انفصال بين رغبة الشعب وأهداف المسئولين، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات في تل أبيب وصلت حتى منزل وزير الدفاع الإسرائيلي وخرجت زوجته للمتظاهرين مؤيدة ومساندة لأفعالهم.

وأكد أن استمرار حرب غزة تتسبب في إحراج للولايات المتحدة الأمريكية أمام شعبها وأمام دول ومؤسسات وهيئات العالم بسبب تعنت إسرائيل تجاه مسألة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن تغير سياسة أمريكا تجاه إسرائيل وتحذيرها من عدم توريد السلاح إليها بسبب إصرارها على اقتحام رفح المكتظة بالسكان تطور غير مسبوق تجاه هذا المشهد اللإنساني المناهض للعقل والمنطق والإنسان.