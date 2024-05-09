مجلس الوزراء بكشف تفاصيل التعاون الإعلامي مع الأردن (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ناقش التعاون في مجال الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات النقل والسكك الحديدية ومجال الربط الكهربائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض على قناة "المحور"، الخميس، أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم في مجال التعاون الإعلامي، لتعزيز التعاون الثنائي ما بين كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومي الأردني.

ولفت إلى أن برتوكول التعاون يشمل العديد من المجالات الإعلامية سواء تبادل الزيارات، وتبادل الخبرات في مجال وسائل الإعلام الجديدة والتقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات في مجال التشريعات المرتبطة بالإعلام، وتعزيز التعاون في صياغة رؤية مواجهة التحديات في الإعلام العربي.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور بشر الخصاونة أكدا أهمية وقف إطلاق النار في غزة، وأكدا الموقف الأردني والمصري الثابت البلدين تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على تهدئة الأوضاع حتى يتسنى إعادة إعمار القطاع، والوصول إلى مرحلة إعادة استئناف المفاوضات لتطبيق حل الدولتين باعتبار الحل المعترف به دوليا، وضمان عدم وجود مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار إلى أن الاجتماع كان على درجة كبيرة من الأهمية، مضيفا أنه تناول أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

زيادة التبادل التداري بين مصر والأردن

وذكر أنه خلال الاجتماع جرى مراجعة كل نتائج المشاورات على مدى اليومين الماضيين سواء على مستوى كبار المسئولين أو على مستوى الوزراء.

وأكد أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، رُجع أبرز مجالات التعاون منها التعاون في مجالات البنية التحتية للغاز الطبيعي في الأردن، والاستفادة من تبادل الخبرات، ونقل الغاز الطبيعي بين البلدين.

وذكر الحمصاني أن الاجتماع أكد أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أنه جرى الاتفاق على عقد منتدى مشترك لرجال أعمال المصريين والأردنيين الشهر المقبل.

وأشار إلى أنه جرى بحث سبل دعم التعاون في إنشاء مناطق لوجيستية، وتبادل الخبرات والتعاون في زيادة التبادل السياحي وإنشاء برامج سياحية مشتركة بين البلدين خاصة في مسار العائلة المقدسة.