التنمية المحلية: 9 آلاف طلب تصالح بمخالفات البناء في 48 ساعة (فيديو)

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزراة التنمية المحلية، تلقي 9 آلاف طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال أول 48 ساعة من فتح الباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، الخميس، أن من بين طلبات الصالح 80% منها جرى التقدم لها من خلال المراكز التكنولوجية و20% من خلال التطبيق.

وأوضح أن عملية فحص الطلب تأتي بعد استخراج شهادة بيان التصالح، وتتضمن الاسم والمنطقة الأحداثيات ونوع الإسكان، وتاريخ ارتكاب المخالفة.

وأكد أنه بناء على الشهادة المقدمة يجري التوجه إلى الجهة المكلفة، قائلا: "الوزير وجه المحافظين لاستقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية وتلقينا 9 آلاف طلب تصالح في 48 ساعة"، مؤكدا أن هناك موظفين مخصصين ومدربين للتعامل مع المواطنين.

استعدادات وزارة التنمية المحلية لاستقبال طلبات التصالح

وفي سياق متصل، كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز فى جميع المحافظات، بداية من الثلاثاء الماضى، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وتابع اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، إنه تم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 ملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية.