وجدي زين الدين: أمريكا راهنت على فشل مصر بملف غزة وخسرت (فيديو)

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن ما تفعله مصر حاليا هو انتصار كبير للدولة والشعب المصريين، مضيفا أنها نجحت نجاحا باهرا في الملف الفلسطيني بحكمة ورشادة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "الحباة اليوم، المذاع على قناة "الحياة"، الخميس، أن أمريكا والمجتمع الدولي راهنا على سقوط مصر في هذا الملف، قائلا: "الأمر لم يكن حربا مر عليها 8 أشهر من 7 أكتوبر حتى الآن بهذا الشكل، وإن مصر بتواجه كل هذه التحديات وده دليل قاطع على أن في كياسة وفطنة سياسية".

الشعب وقف بجوار القيادة السياسية بملف فلسطين

وأشار إلى أن الشعب المصري لعب دورا مهما في الوقوف إلى جوار الدولة في هذا الملف منذ إعلان إسرائيل الحرب وارتكابها الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه خرج وانتفض لتفويض القيادة السياسية والدولة المصرية لدعم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، موجها التحية للشعب الواعي الذي يمتلك فطنة سياسية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها من تضخم وغيره.