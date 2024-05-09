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وجدي زين الدين: أمريكا راهنت على فشل مصر بملف غزة وخسرت (فيديو)
الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. أيمن محسب: القيادة السياسية ومؤسسات مصر لا تنام من أجل القضية الفلسطينية

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن القيادة السياية ومؤسسات مصر وعلى رأسها مجلس النواب والمجتمع المدني “لا ينامون” من أجل إيجاد حلولًا للقضية الفلسطينية وإيقاف الحرب في غزة، منوهًا إلى أن المسئولين المختصين منشغلون دائمًا بالواقع العربي المضطرب ومنها الأزمة في السودان التي تعاني من ويلات الحرب الأهلية.

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن مصر تكافح مؤامرة كبرى لها خيوط غير ظاهرة، لافتًا إلى أن دور مصر في التعامل مع الحرب في غزة مشرف رغم ما تمر به من أزمات اقتصادية وخلافه، وأن الدول العربية تقدر الأمر وتسعى لتقديم المساهمات والمساعدات للأشقاء في فلسطين.

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وتعجب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من إقدام السلطات في أمريكا على اعتقال الطلاب في الجامعات، وانتهاك الحرم الجامعي والتنكيل بالأساتذة والقيادات التعليمية، مردفًا: “نحن في مشهد وقع وجوه كثيرة جدا، وأننا في وطن عظيم يقف بشرف في زمن عز فيه الشرف، وهو ما أدى لاحترام العالم لنا".

وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية غيرت مفاهيم الدول الغربية التي عارضت في البداية وقف إطلاق النار وجعلتها تطالب بإيقاف الحرب ومنع تصدير  السلاح والاعتراف بدولة فلسطينية.

 

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