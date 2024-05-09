تفاصيل اتهام البلوجر أماني السورية بالاتجار في البشر (فيديو)

كشف أيمن محفوظ، المحامي مقدم البلاغ ضد البلوجر أماني السورية، تفاصيل اتهامه لها بالاتجار في البشر، وهدم قيم المجتمع وتكدير السلم العام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، إن البلوجر أماني السورية تتاجر بأبنائها من أجل زيادة عدد المشاهدات وارتفاع الأرباح وكسب مزيد من الأموال.

وتابع: "تتلفظ بكلمات نابية جدا وتحرض الزوجات على أزواجهن وتنشر صور أطفالها على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة يعاقب عليها القانون ولابد أن نحمى المجتمع من هؤلاء العواطلية النصابين".

وأوضح أن زوجها وأشقائها متورطين في كل هذه الجرائم، لافتا إلى أن طليقها يرفض كل هذه التصرفات ويستهدف رفع دعوى ضدها ومقاضاتها وحرر لي توكيل وكالة قانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها نظرا لإقامته في إحدى الدول العربية.

بلاغ للنائب العام ضد أماني السورية



تقدم المحامي ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر أماني السورية بتهمة تقديمها محتوي هادم للقيم المجتمع وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتكدير السلم العام.

جاءت تفاصيل البلاغ بأن البلوجر أماني السورية تدعي وجود خلافات بينها وبين طليقها، مما أدى إلى تسرب محادثات خاصة جداً بينهما، وقامت بنشر صور أطفالها واستخدام ألفاظ وسباب واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائر في شهر رمضان، كما تحرض الزوجات على الأزواج لجذب مزيد من المشاهدات والمتابعين.