بكري: علينا هزيمة المشككين في موقف مصر تجاه غزة بالاصطفاف خلف القيادة السياسية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تطورات الأحداث التي تجري في قطاع غزة بين حركة حماس وجيش الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن مصر قدمت مساعدات كبيرة لأهل فلسطين، إيمانا من مصر بمبدأها الوطني، لافتا إلى أن الشعب المصري يدرك حقيقة ما يجري في قطاع غزة، خاصة أن مصر حذرت من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن القيادة السياسية والجيش والشرطة مؤسسات موجودة على أرض الواقع وتقوم بمجهود كبير من أجل حل الأزمة الفلسطينية، عبر محادثات الهدنة التي لا تتوقف.

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن القضية الفلسطينية تشهد تطورات مهمة ولحظات تاريخية، ولا نملك إلا أن نقف خلف القيادة السياسية والدولة، والتلاحم الشعبي في الأزمات، ومجابهة المتآمرين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين لا يتوقفون عن الشماتة.

قال مسؤولون في حركة حماس لموقع"الشرق" إن "وفد حماس غادر العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، عائداً إلى الدوحة.

وأضاف المسؤولون أن هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لم تحرز التقدم المطلوب من اجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين".

فيما أفاد مصدر رفيع المستوى بأن الجانب المصري جدد تحذيره للمشاركين بالمفاوضات من خطورة التصعيد حال فشل المحادثات بالوصول إلى اتفاق هدنة، وتابع "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة".

وقال المسؤولون إن "الجانب الإسرائيلي رفض صيغة وقف إطلاق النار الدائم التي جاءت في الاتفاق الأخير الذي وافقت عليه الحركة"

وعبر أكثر من مسؤول في الحركة عن اعتقادهم بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمم على رفض الاتفاق ومواصلة الحرب حرصاً على مصالحه الشخصية المتمثلة في البقاء على رأس الحكومة الإسرائيلية بما يضمن له التمتع بالحصانة اللازمة لحمايته من السجن حال إدانته في قضايا فساد ينظرها القضاء الإسرائيلي".

وفي السياق أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق, في بيان، "رفض الحركة لمطلب إسرائيل تغيير بنود الاتفاق الذي أقرته مطلع هذا الأسبوع" وتابع "نؤكد التزامنا وتمسكنا بموقفنا بشأن الورقة الأخيرة التي قدمها الوسطاء".