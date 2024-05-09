عاجل
المقاومة العراقية تستهدف منصة لوياثان الغازية الصهيونية بالأراضي المحتلة هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: معابر القطاع مغلقة ولم يتم فتحها منذ اجتياح رفح
الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

د. أيمن محسب: القاهرة تتعامل مع مشكلة فلسطين منذ 1948 وكأنها قضية مصر الخالصة

د. أيمن محسب
د. أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن التصريحات الأمريكية التي تحذر من سقوط ضحايا في غزة والتشجيع لإدخال المساعدات كلام غير منضبط ومتضارب، منوهًا إلى أن أمريكا يمكنها التأثير على إسرائيل بشكل قاطع إزاء العدوان على قطاع غزة.

 

وأكد خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت هويتها وثقة الشعوب العربية منذ سنوات طويلة، لكن الجديد هو أن الشارع الغربي أصبح لا يثق في التصريحات الأمريكية، وأن المظاهرات المندةة بالحرب تملء شوارع وجامعات العالم.

txt

د. أيمن محسب: تصريحات إسرائيل وأمريكا المتضاربة تجاه حرب غزة مشهد عبثي كبير

txt

النائب أيمن محسب يطالب بتعديل مكافآت طلاب الامتياز ورفع مستوى التدريب والتأهيل المقدم لهم

ولفت إلى أن إسرائيل أوقعت أمريكا في مشاكل مع العالم بسبب إصرار الأولى على الاستمرار في القتل والتجويع والتدمير والقمع دون مبرر، بل وتحاول اجتياح مدينة ضيقة كرفح يقطنها أكتر من مليون ونصف المليون نازح.

 

وشدد على أن نتنياهو وإسرائيل في مأزق وفي وضع حرج، وأنها فشلت في هذه المعركة مقابل انتصار فلسطيني رائع، مشددا على أن القيادة السياسية والحكومة تتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها قضية مصرية خالصة منذ 76 سنة، ولم تدخر جهدًا هي أو المؤسسات وعلى رأسها مجلس النواب في تذليل السبل وإيجاد الحلول لإنهاء حرب غزة.

مواد متعلقة

هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: معابر القطاع مغلقة ولم يتم فتحها منذ اجتياح رفح

المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني ينذر بكارثة إنسانية بعد إغلاق معبر رفح

شهداء الأقصى: مقاتلينا خاضوا اشتباكات ضارية شرق رفح

مسئول إسرائيلي: سنمضى قدما فى عملية رفح الفلسطينية

نزوح نحو 80 ألف شخص من رفح الفلسطينية منذ بدء عملية إسرائيل
الجريدة الورقية