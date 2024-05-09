د. أيمن محسب: القاهرة تتعامل مع مشكلة فلسطين منذ 1948 وكأنها قضية مصر الخالصة

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن التصريحات الأمريكية التي تحذر من سقوط ضحايا في غزة والتشجيع لإدخال المساعدات كلام غير منضبط ومتضارب، منوهًا إلى أن أمريكا يمكنها التأثير على إسرائيل بشكل قاطع إزاء العدوان على قطاع غزة.

وأكد خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت هويتها وثقة الشعوب العربية منذ سنوات طويلة، لكن الجديد هو أن الشارع الغربي أصبح لا يثق في التصريحات الأمريكية، وأن المظاهرات المندةة بالحرب تملء شوارع وجامعات العالم.

ولفت إلى أن إسرائيل أوقعت أمريكا في مشاكل مع العالم بسبب إصرار الأولى على الاستمرار في القتل والتجويع والتدمير والقمع دون مبرر، بل وتحاول اجتياح مدينة ضيقة كرفح يقطنها أكتر من مليون ونصف المليون نازح.

وشدد على أن نتنياهو وإسرائيل في مأزق وفي وضع حرج، وأنها فشلت في هذه المعركة مقابل انتصار فلسطيني رائع، مشددا على أن القيادة السياسية والحكومة تتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها قضية مصرية خالصة منذ 76 سنة، ولم تدخر جهدًا هي أو المؤسسات وعلى رأسها مجلس النواب في تذليل السبل وإيجاد الحلول لإنهاء حرب غزة.