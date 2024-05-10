قيادي بفتح: الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي أهداف بغزة والوضع مأساوي (فيديو)

أكد الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، أن جيش الاحتلال إسرائيلي لم يحقق أي أهداف من الحرب التي يخوضها على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الخميس، أن مصر قدمت مساعدات إنسانية كبيرة على المستويين الطبي والغذائي وكان ذلك واضحا أمام الجميع، بالإضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية.

وأوضح أن مصر تبذل جهودا كبيرة على الأرض من أجل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار حقنا للدماء ولكن إسرائيل لا تريد إنجاز أي شيء في هذا الملف بدليل السيطرة على معبر رفح، لافتا إلى أن الوضع في غزة مأساوي جدا في ظل إغلاق كافة المعابر التي تعبر منها المساعدات الإنسانية.

وأشاد القيادي بحركة فتح، بدور مصر في حل القضية الفلسطينية والدافع عنها في جميع المحافل الدولية، وجهود القيادة السياسية الكبيرة التي تبذلها من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن مصر قدمت مساعدات إنسانية كبيرة على المستويين الطبي والغذائي وكان ذلك واضحا أمام الجميع، بالإضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية.

فلسطين قضية العرب و المسلمين الأولي

فيما قال الإعلامي محمد موسى، إن الدولة المصرية لها دور فعال والرائد في حل القضية الفلسطينية من بداية الأزمة وإدارة المفاوضات مع الدولة الفلسطينية و الكيان الإسرائيلي المحتل لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف كون مصر دولة تطالب بالسلام داخل المنطقة و عدم وجود نزاعات توثر علي استقرار المنطقة.

وأضاف أن فلسطين قضية العرب و المسلمين الأولي، فلسطين هي أرض الرسالات السماوية ومهد الديانات الثلاثة، ومسرى سيدنا النبي محمد صلي الله عليه و سلم و مهد سيدنا عيسي عليه السلام وأولى القبلتين و ثالث الحرمين الشريفين .

تابع،: "كل يوم تمارس إسرائيل إبادة وأبشع أنواع الظلم و القهر ضد شعب يدافع عن أرضه وعن حقوق مشروعة له ، كل يوم بيموت المئات بل الالاف علي ايد الكيان الإسرائيلي المحتل المجرم ،كل يوم الناس بتموت في غزة بأبشع الطرق بسسب المطالبة بوقف العدوان السافر.. والأيام اللي فاتت شهدت هجوم بربري علي رفح الفلسطينية وسيطرة كاملة علي معبر رفح من الجانب الفلسطيني و رفع علم الكيان الإسرائيلي المحتل عليه وإيقاف وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني و إغلاق معبر كرم أبو سالم .

