نشرة التوك شو.. استمرار مفاوضات وقف إطلاق بغزة ومصر تواصل جهودها

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أكد الإعلامي أحمد موسى، إن الحدود المصرية مؤمنة بشكل كامل والجيش المصري في كل مكان وشايف كل حاجة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أحمد موسى: الحدود المصرية مؤمنة بشكل كامل والخونة يشككون في الدولة (فيديو)



كشف متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين دون استثناء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

تفاصيل إتاحة البنك المركزي الدولار لجميع المستوردين دون استثناء.. فيديو



قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن المقاومة الفلسطينية عندما قامت بضرب معبر كرم أبو سالم، رجحت فكرة إلحاق أكبر ضرر بجيش الاحتلال، عن استمرار جهود الإغاثة، خاصة وأن دولة الاحتلال أغلقت المعبر بعد هذه الحادثة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أكد رمزى عودة مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومى، أن الإدارة الأمريكية وتحالفها الاستراتيجى مع إسرائيل هى صاحبة القرار فى الملف الفلسطينى، ما يحدث فى رفح الفلسطينية بضوء أخضر من أمريكا، وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تُوقف الحرب ستوقفها بسهولة».

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

معهد فلسطين: أمريكا تستطيع إيقاف الحرب في غزة بسهولة إذا أرادت (فيديو)





كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن النجم الدولي محمد صلاح سيكون متواجد في معسكر منتخب مصر القادم وحسام حسن يقدر اللاعب محمد صلاح بشكل كبير"

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

وزير الرياضة يكشف موقف محمد صلاح من الانضمام لمنتخب مصر بالمعسكر القادم



قالت إيناس حمدان مدير المركز الإعلامي بوكالة الأونروا في قطاع غزة، إنه لا يوجد شخص أو مكان آمن في قطاع غزة، و عمليات القصف لا تهدأ، ولا نستطيع إدخال أي إمدادات".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الأونروا: الظروف الإنسانية في قطاع غزة كارثية و مأساوية (فيديو)



قال الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية قادرة أن تأمر إسرائيل على وقف العدوان وبالتالي للأسف الشديد لا تزال الإدارة الأمريكية تقبل بالتفسيرات الإسرائيلية ومستمرة في دعمها

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الرئاسة الفلسطينية: مطلبنا الدائم وقف العدوان وليس الهدنة (فيديو)



كشف محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة عن توقيع إمام عاشور للأهلي، قبل انتقاله للزمالك، قائلا: "كنا ماضيين معاه في الأهلي لما كان في حرس الحدود، لكن ما حصلش نصيب ساعتها".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

محمد فضل يكشف مفاجأة عن توقيع إمام عاشور للأهلي (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار في السنة الواحدة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الحكومة: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة مليار دولار سنويا (فيديو)



علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على أنباء سحب شركة أسترازينيكا لقاحات كورونا من جميع أنحاء العالم، قائلا: "معروف منذ عام 2021 أن تجلط الدم عرض جانبي من أعراض لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الصحة تعلق على سحب لقاحات أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم (فيديو)



قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إنه يجب عدم التعجل بشأن نتائج مفاوضات إطلاق النار في غزة فهناك تفاؤل كبير في إمكانية وصول الوسيط لمصري بالأمور إلى بر الأمان في هذه المفاوضات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

طارق فهمي: الأمور تمضي بصورة جيدة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

