المصري يهاجم التحكيم: تقنية الفيديو لم تضف شيئا (فيديو)

هاجم رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، لجنة الحكام باتحاد الكرة، مؤكدًا أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي خلال مباريات الدوري العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن منظومة التحكيم غير منضبطة، ما يهدد مسيرة الأندية ويهدر جهود إدارات الأندية التي أنفقت الملايين.

وأكد وجود أهداف حقيقية ألغيت وهناك لاعبين طردوا دون وجه حق وجميع المحللين في جميع البرامج الرياضية تتحدث على أخطاء التحكيم المؤثرة في المباريات وتتسبب في تغيير نتائج المباريات.

وأوضح أن تقنية الفيديو لم تضف شيئا لمنظومة التحكيم حتى الآن عكس المتوقع، متابعا: “الكل رأى كيف أصر الحكم على قراره الخطأ رغم استدعاء حكم الفيديو له وتوضيح الصورة له”، موضحا: “خسرنا مباريات بسبب أخطاء الحكم والكرة المصرية لن تتقدم بهذه الطريقة”.

المصري: نحن الأحق بالمشاركة الإفريقية

وأكد أحقية النادي في التأهل الأفريقي وليس إنبي بعدما أصدر الأخير بيانا بمشاركة الفريق البترولي في الموسم المقبل.

قال: “هناك لغط بسبب الحديث عن تحديد الاندية المشاركة في البطولات الافريقية بناء على ترتيب الاندية في الدور الاول وفوجئنا ببعض البيانات مذكور فيها النادي المصري وكان لازما علينا الرد”.

وتابع: “مجلس ادارة النادي يرغب في الحفاظ على حقوق النادي المصري ولذلك قمنا بمخاطبة رابطة الاندية واخبرونا اننا الاحق في المشاركة”.

وواصل: ليس انبي بناء على مواجهة الدور الاول التي حسمت لصالحنا بعد التساوي في عدد النقاط.

وأضاف: النادي المصري يحتكم في النهاية للائحة رابطة الاندية ، وجماهير النادي حساسة جدا لأي تصرف وترغب في حصول المصري لحقوقه ولذلك اذا كان لنا حق سنطالب به.