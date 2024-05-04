الطلاب اليهود يرفعون 3 دعاوى قضائية ضد جامعة نورث ويسترن الأمريكية

شهدت جامعة نورث ويسترن الأمريكية تطورات خطيرة بشأن الإعتصامات التى يقوم بها الطلاب المساندين للقضية اللفلسطينية والمعارضون لحرب الإبادة التى تشنها قوات الإحتلال على سكان قطاع غزة ورفح، حيث قام ثلاثة من الطلبة اليهود برفع دعاوى قضائية ضد الجامعة مدعين أنها لا تقوم بالوظائف المنوطة بها من تقديم الخدمة التعليمية والجو الملائم والهادىء لتلقى الخدومة والإقامة فى مقر الجامعة وضمان سلامة وأمن الطلاب فى مقابل المصاريف الدراسية التى دفعوها فى بداية العام الدراسى الحالى، وقال ستيفن بلوندر أحد محاميي الطلاب لصحيفة “ ناشونال ريفيو” أن الجامعة باتت معقلا للكراهية وموجات الإضطهاد والعداء للسامية وممارسة التنمر ضد الطلاب اليهود.

رئيس جامعة نورث ويسترن اليهودى يحاول شراء سكوت الطلاب من أصل فلسطينى بالمنح والوظائف الأكاديمية



وأضاف بلوندر فى إدعاءه امام المحكمة بمقاطعة “كوك” بولاية “ شيكاغو ” أن الطلاب المعتصمين والمعسكرين فى الخيام وسط مقر الجامعة لم يعبروا عن غضبهم عن طريق لبس الشال الفلسطينى، فحسب بل قاموا برسم صورة لرئيس الجامعة “مايكل تشيل” وأياديه ملطخة بالدماء وأعلى رأسه قرون الشيطان نسبة الى كونه يهوديا ومرتكبا لما يحدث فى غزة من جرائم .

وأثار محامى الطلاب المدعين قضية رضوخ رئيس الجامعة تشيل لحالة التمرد والتظاهر الواسع بإعلانه منح دراسية كاملة ووظائف أكاديمية للطلبة الفلسطينيين المعتصمين والذى يعتبره بلوندر محاولة لشراء سكوت هؤلاء الطلبة، مما يعد مخالفة للائحة الجامعة ومخالفة لقانون الحقوق المدنية الذى يحظر فى مادته السادسة لعام 1964 على الكيانات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا السماح بالتمييز أو الاستبعاد أو الحرمان من المزايا على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي.

كما أكد الدكتور ويليام جاكوبسون بكلية كورن ويل للقانون بجامعة نورث ويسترن أن المنح الدراسية الكاملة التى تم تقديمها من قبل رئيس الجامعة اليهودى الأصل هى مخالفة لقانون الحقوق المدنية، مشيرا أنه قام بمنحها إياهم على أساس أصولهم الإسلامية ومن الشرق الأوسط ونحديدا من أصل فلسطينى فى إشارة لشراء سكوتهم والتوقف عن الإعتصامات والمظاهرات ضد المسامية حتى لا تضر بسعة الجامعة التى قد لا يأتى إليها الطلاب مرة أخرى,

معسكر إعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن

لجان مجلس النواب تستمع لرئيسة شرطة العاصمة دى سى الرافضة لفض إعتصام جامعة جورج واشنطن

ومن المنتظر عقد جلسة إستماع أمام مجموعة من الجمهوريين فى مجلس النواب بالكونجرس الأسبوع القادم لعدد من مسؤولى الجامعات الأمريكية ، التى شهدت مظاهرات عارمة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة والتى يطالب فيها المتظاهرين بوقف الحرب على غزة، كما تستمع اللجنة الى رئيس شرطة واشنطن دى سى “ ميترو بوليتان بوليس” والتى رفضت فض إعتصام ومعسكر طلاب جامعة جورج واشنطن طالما أنه تعبير سلمى عن أرائهم حتى وإن كانت مناهضة لدولة الإحتلال.

بوليس المتروبوليتان يرسل رسالة للجامعة “ نحن ندعم الإعتصام والتظاهر السلمى”

كما رفضت الدخول الى مقر الجامعة الى نصب فى قلبها الخيم للعسكرة الطويلة وهو ما إعتبرته رئيسة الجامعة مخالفة للائحة الجامعة، فما كان من شرطة “ المتروبوليتان” بالعاصمة إلا أن أرسلت بريدا إلكترونيا يحتوى على رسالة “ نجن ندعم التظاهر السلمى ” ، وقد رفضت شرطة ولايات أخرى القبض على طلاب المظاهرات وفض إعتصاماتهم فى الجامعات أسوة بنموذج شرطة مدينة دى سى العاصمة.