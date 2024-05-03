الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني متأثرا بإصابته

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

توفي محمد نجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الجيش السوداني، اليوم الجمعة، متأثرا بجراحة داخل إحدى مستشفيات تركيا .

وتعرض محمد عبد الفتاح البرهان،  لحادث سير بتاريخ 8 مارس، في منطقة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة، عندما كان يقود دراجة نارية، لتأتي سيارة مسرعة وتصدمه، لتنقلب دراجته من شدة الحادث، ويسقط على إثرها لمسافة أمتار، وفقا لصحيفة "السوداني".

وحضرت فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتم القبض على سائق السيارة.

وكانت تقارير محلية سودانية، أفادت وقت وقوع الحادث، أن حالة محمد البرهان خطيرة، وتم نقله إلى العناية المركزة.

مواد متعلقة

من هو الطبيب الفلسطيني عدنان البرش شهيد سجون الاحتلال؟

جيش الاحتلال يعثر على جثة مستوطن قُتل خلال 7 أكتوبر ويبلغ أسرته

عملية طعن غرب القدس

عاجل| الحوثيون يعلنون تصعيد عملياتهم للمرحلة الرابعة واستهداف السفن المخترقة كافة

المقاومة تطلق 18 صاروخًا تجاه هدف عسكري إسرائيلي في جبل ميرون

صواريخ المقاومة اللبنانية تهز جبل ميرون بالجليل

عاجل.. اندلاع حريق في الجليل الغربي وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عدة

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. حماس توجه رسائل لأبطال نبض الشعب الفلسطيني
الجريدة الورقية