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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

موعد عودة الطلاب إلى المدارس بعد إجازة عيد الفطر

امتحانات المدارس
امتحانات المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عودة الطلاب إلى المدارس بعد إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024

مواصفات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب في جميع الصفوف الدراسية يعودون لاستكمال الدراسة في المدارس يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل الجاري. 

وحدد مجلس الوزراء فترة إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، وتطبق تلك الإجازة على الطلاب في المدارس. 

ويؤدي طلاب صفوف النقل في المدارس المهام الأدائية والامتحانات العملية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وقبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي. 

وتجرى المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الأسبوع الأول بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. 

ووضعت المديريات التعليمية جدول المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية بكل محافظة على حدة، على أن يتم إجراء المهام الأدائية بعد الانتهاء من شرح المقررات الدراسية.

وتخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة مع توزيعها بنحو 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات جدية العمل، ويبلغ إجمالي المنتج النهائي 25 درجة.

وتنتهي المدارس من تدريس المناهج الدراسية للطلاب بجميع الصفوف التعليمية بحسب الخريطة الزمنية لتوزيع المناهج في 30 أبريل 2024. 

موعد امتحانات المدارس 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في المدارس يوم 8 مايو. 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في المدارس يوم 23 مايو 2024. 

ويؤدي طلاب صفوف النقل امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في لجان تقليدية في المدارس، بحسب الجداول الموضوعة من قبل المحافظة. 

وضع جداول امتحانات المدارس 

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتولي مسئولية وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس 2024  والإعلان عنها. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل في المدارس تعقد على مستوى الإدرات التعليمية، وعلى مستوى المديريات التعليمية. 

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس لجميع الصفوف الدراسية. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس تكون واضحة ومحددة. 

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تكون امتحانات المدارس غير قابلة للتأويل، والتدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى ضرورة أن تغطي أسئلة امتحانات المدارس مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
 

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