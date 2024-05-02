جامعة العريش توافق على إنشاء كلية الهندسة

عقد مجلس جامعة العريش، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات أعضاء مجلس الجامعة، والسيد أمين عام الجامعة.

وفي بداية الاجتماع، هنأ المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببدء الفترة الرئاسية الجديدة، وبمناسبة أعياد تحرير سيناء و بمناسبة عيد العمال، وكذلك تم تهنئة الإخوة المسيحيين بقرب حلول عيد القيامة.

استهل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الاجتماع بمناقشة الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث استعرض المجلس استعدادات الكليات للامتحانات من حيث تجهيز قاعات الامتحانات وتوفير كافة المستلزمات اللازمة.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بشكل مريح، مشدداً على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير الامتحانات بكل نزاهة وشفافية، والتأكيد على ضرورة اتباع جميع التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات.

وفي هذا السياق، ناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاعات الجامعة المختلفة، من أهمها:

- الموافقة إنشاء كلية الهندسة، وإعداد اللائحة الخاصة بها تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات.

* وناقش المجلس توحيد قواعد القيد والتسجيل والتكوين على جميع كليات الجامعة بما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية لكل كلية، وقانون تنظيم الجامعات المصرية، ولائحته التنفيذية، والقوانين المكملة له.

* وافق المجلس على منح عدد من درجات الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين والهيئة المعاونة، واللقب العلمى لعدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين.

* كما وافق المجلس على عقد العديد من الندوات النثقيفية وورش العمل، وتنفيذ سلسلة من المبادرات والندوات التثقيفية لرفع الوعي لدى الطلاب بأهم المشاريع القومية التى تتم واهميتها الاستراتيجية.

* كما وافق الاقتراح المقدم بخصوص ضم الطلاب إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس العديد من الموضوعات الأخرى، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

يُظهر هذا الاجتماع التزام جامعة العريش بتطوير برامجها الأكاديمية وتحسين خدماتها للطلاب، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.