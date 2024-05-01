شهادة عالمية وغرف طلابية فخمة ومستشفى 7 نجوم.. جامعة الجلالة تتألق وسط الجامعات

قال الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن منظومة الجامعات المصرية تشهد تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن القيادة السياسية عملت على زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والتنوع في روافد التعليم.



وأضاف الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة الأهلية، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن جامعة الجلالة بدأت الدراسة في برامجها بـ 1000 طالب والآن بها 8650 طالبا، مشيرا إلى أن هدف الجامعة تأهيل الطلاب لسوق العمل ببرامج دراسية قادرة على خدمة سوق العمل.



وأشار رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إلى أن الجامعة تعمل بقوة على ربط الطالب بسوق العمل وملاحقة تطوراته المتسارعة، لافتا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير برامج أكاديمية وتدريبية ذات جودة حديثة ومتطورة، فضلا عن التحديث المستمر للبرامج وتنمية مهارات الطلاب.



وكشف الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن أن جامعة الجلالة ستكون أول جامعة تطبق تخصص لغة الإشارة، لافتا إلى أن مصر بها 7 ملايين مواطن بحاجة إلى كيفية التعامل معهم وهذا فكر جامعة الجلال الأهلية.



وأوضح رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الجامعة وقعت شراكات دولية مع عدد من الجامعات الدولية أبزرها جامعة أريزونا ستيت، وهي واحدة من أفضل الجامعات عالميا، مبينا أن جامعة الجلالة توفر إمكانية الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية.



وشدد رئيس جامعة الجلالة الأهلية، على أن تخصصComputer Sciences أحد أهم البرامج حاليا في العالم، مشيرا إلى أنه لابد أنه يتم استخدام الأدوات الحديثة والمبتكرة في التعليم.

غرف فخمة للطلاب ومستشفى 7 نجوم

وكشف الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، تفاصيل وآخر تطورات إنشاء مستشفى الجلالة والتسهيلات المقدمة للطلاب، مؤكدا أن مستشفى الجلالة تم إنشائه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن المستشفى مصنف 7 نجوم، ويضم 600 سرير، وفي صدد التجهيز له بعد إتمام عمليات الإنشاء.



ولفت الدكتور محمد الشناوي، إلى أن الجامعة بها 50 عيادة طب أسنان تعالج المواطنين بالمجان، قائلا: «في ناس بتجيلي من القاهرة بسبب السمعة التي اكتسبناها».



وأشار إلى أن الجامعة تقدم تسهيلات للطلاب وهيئة التدريس في تنقلاتهم، موضحا أنه تم التعاقد مع شركات كبرى لنقل الطلاب وهيئة التدريس والمرضى إلى الجامعة.



فيما يتعلق بالسكن والإقامة بالجامعة، أضاف الدكتور محمد الشناوي، أن الجامعة توفر ما يقارب من 5000 سرير في غرف فخمة للطلاب فضلا عن أن هناك طلاب يعملون داخل الجامعة ويحصلون على رواتب، لافتا إلى أن الجامعة تستهدف تخريج منتج مختلف لسوق العمل.