"إسكان النواب": مخالفات البناء ثقافة خاطئة لدى المواطنين والعقوبات ليست كافية (فيديو)

أكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مخالفات البناء تراكمية ومستمرة، وهي ثقافة خاطئة لدى المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، مساء اليوم أن بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنجازهم خلال الفترة السابقة.

العقوبات غير كافية

وأوضح أن البناء وفقًا للقانون يكون بترخيص، وهناك تغليظ للعقوبات، ولكن يبدوا أن هذه العقوبات غير كافية، وسيتم وضع التدابير اللازمة لردع هذه المخالفات.

أوضح أن هناك تواطؤ بالإهمال من موظفي المحليات وأحيانًا مدفوع الأجر في أزمة مخالفات البناء، مضيفًا "هذا القانون بمثابة هدية، ويقول للمواطن هنعفوا عما سلف، بس بلاش تخالف تاني، وهذه الفرصة هي الأخيرة".



وتستعد مراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات لإستقبال طلبات التصالح بدء من الثلاثاء المقبل وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على لائحته التنفيذية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.

وقد أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤.

وقال آمنة، إنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .