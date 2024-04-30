فوائد تقليل أعداد الطلاب في كليات الآداب والتربية

أكد الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس والتقويم التربوي المساعد في جامعة القاهرة، أهمية تقليل أعداد الطلاب المقبلين في كليات الآداب والتربية.

واستعرض الدكتور عاصم حجازي فوائد تقليل أعداد الطلاب بالكليات التي ليس لها مجال واسع في سوق العمل.

وذكر أنه لتحقيق هذا الأمر ينبغي عمل دراسة سنوية تبين احتياجات سوق العمل من الطلاب وتحويلها لنسبة مئوية وتقنين قبول الطلاب بالتخصصات المختلفة وفقا لهذه النسبة وعدم تجاوزها.

ودعا إلى البدء في تدريس مقررات عن البرمجة وتكنولوجيا المعلومات في المراحل الدراسية الأولى وفقا لطبيعة كل مرحلة، وإجراء تدريب تحويلي للحاصلين على مؤهلات من هذه الكليات النظرية لتنمية قدراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.

فوائد تقليل أعداد الطلاب في كليات الآداب