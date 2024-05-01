معرض فني لطلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط بعنوان "مرايا الروح"

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، معرضا فنيا بعنوان "مرايا الروح" لطلاب الفرقة الرابعة، قسم التربية الفنية، مادة التصوير بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدى رفعت عميد الكلية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

وقد أعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن سعادته للمشاركة في افتتاح المعرض، وما شاهده من لوحات فنيه متميزة، وما لمسه من براعة فى الرسم وتصوير الأحاسيس والمشاعر مؤكدا دعم إدارة الجامعة لكافة الأنشطة والفعاليات الطلابية التى تصقل شخصية الطالب مؤكداً على دعم وتشجيع المواهب فى المجال الفني، ونشر ثقافة الإبداع وتذوق الأعمال الفنية مشيدًا بكلية التربية النوعية بالجامعة؛ لما تضمه من نماذج مبدعة ومبتكرة، متمنياً لأسرة الكلية دوام التوفيق والنجاح.

كما ثمن الدكتور وجدي رفعت، حرص إدارة الجامعة على توفير كافة إمكانياتها لدعم الأنشطة الطلابية في كافة المجالات، متمنياً للطلاب المشاركين في المعرض، ولجميع طلاب الكلية التوفيق والنجاح في الحياه العملية بعد التخرج .

وأوضحت الدكتورة ياسمين الكحكى، أن المعرض يشتمل على (٥٠) لوحة فنية متميزة، وبورتريهات؛ يقدم الطالب نفسه ومشاعره من خلال رسم اللوحة.

وأضافت الدكتورة هالة صلاح الدين المشرف على المعرض، أن جميع طلاب الفرقة شاركوا برسم بورتريهات شخصية لهم بزوايا ضوئية معينة باستخدام الشموع أو الاضاءة العادية بالكهرباء، مشيدا بما قدموه من أعمال، مثمنة مجهود الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من طلاب الفرقة المميزين.

يأتي المعرض بتنظيم من الدكتورة ياسمين الكحكى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة صلاح الدين رئيس قسم التربية الفنية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية بمختلف الاقسام.