التربية والتعليم: تنفيذ 1500 مشروع لمواجهة الكثافة الطلابية (فيديو)

قال اللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن محافظات الصعيد بها مدارس متميزة وهناك طلاب متفوقين في الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط، لافتا إلى أن هناك اهتمامات كبيرة بمحافظات الصعيد، وموازنة تتجاوز 24 مليار جنيه فى الخطة جديدة، منهم 6 مليار جنيه لحياة كريمة.

وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، تم تنفيذ مشروعات ضخمة لمواجهة الكثافة الطلابية، تمثلت فى 8236 مشروع بـ 127 ألف 450 فصل، وجاري عمل الأن أكثر من 1500 مشروع.

الدقهلية والشرقية هما أكثر محافظتين كانتت تحتاج إنشاء مدارس جديدة

وتابع مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن تلك المجموعة بها مدارس كثيرة متنوعة وعديدة، موضحا أن الدقهلية والشرقية هما أكثر محافظتين كانتت تحتاج إنشاء مدارس جديدة بها.

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء 127 ألفًا و450 فصلًا مدرسيًا خلال عشرة أعوام منذ 1 يوليو 2014 حتى الآن.

وذكر اللواء يسري عبدالله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن هناك العديد من الخطوات التي نجحت الهيئة في تحقيقها في مجال الإنشاءات التعليمية.



ولفت مساعد وزير التعليم إلى أن إجمالي مشروعات إنشاء المبانى المدرسية التى تم تسليمها خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 حتى الآن 8 آلاف و236 مشروعا بإجمالي 127 ألفًا و450 فصلًا مدرسيًا.

تسليم 6 آلاف و419 فصلًا مدرسيًا هذا العام

وقال رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمكنت فى مجال الإنشاءات من تنفيذ وتسليم عدد إجمالى 487 مشروعًا بإجمالي 6 آلاف و580 فصلًا مدرسيًا خلال الفترة من 2014-2015.

ونوه رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأنه تم خلال الفترة 2015-2016 تم تسليم عدد 594 مشروعًا بإجمالي 8 آلاف و748 فصلًا مدرسيًا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه خلال الفترة من 2016-2017 تم تسليم 712 مشروعًا بإجمالي 10 آلاف و600 فصل مدرسي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى تسليم ألف و348 مشروعًا بإجمالي 20 ألفًا و186 فصلًا مدرسيًا خلال الفترة 2017-2018.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه خلال الفترة 2018-2019 تم تسليم 661 مشروعًا بإجمالي 11 ألفًا و196 فصلًا مدرسيًا.

ونبه رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأنه في عام 2019-2020 تم تسليم ألف و50 مشروعًا بإجمالي 17 ألفًا و181 فصلًا مدرسيًا.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه خلال الفترة 2020-2021 تم تسليم 932 مشروعًا بإجمالي 15 ألفًا و489 فصلًا مدرسيًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه خلال الفترة 2021- 2022 تم تسليم ألف و481 مشروعًا بإجمالي 21 ألفا و869 فصلًا مدرسيًا.

واستطرد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه خلال الفترة 2022-2023 تم تسليم 573 مشروعًا بإجمالي 9 آلاف و182 فصلًا مدرسيًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي أثرت على أعمال الشركات المنفذة خلال الفترة الماضية تم تسليم لخطة العام المالى 2023-2024 حتى تاريخه 398 مشروعًا بإجمالي 6 آلاف و419 فصلًا مدرسيًا.