محافظ الغربية يتابع رصف طريق مصنع تدوير القمامة بدفره

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق مصنع تدوير القمامة بدفرة حيث يتم وضع تربة زلطية وفردها ودكها بطول 1 كيلو وعرض 8 متر.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الجارية بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج.

حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

حيث تم الانتهاء من غرف المحولات الجديده وكذا تثبيت محول بغرفه مجاوره لها وتم الانتهاء من تغطية جزء من الكابلات وجارى العمل بباقى الاجزاء.