الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية بشأن رفح الفلسطينية

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية من شأنها معالجة المخاوف المتعددة في رفح الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية:

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تظل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة الذي يضمن إطلاق سراح المحتجزين.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة.. وعلى حماس عدم التأجيل وحان الوقت للموافقة على المقترح، مؤكدًا أن هناك إصرار من جميع الجهات على توصيل المساعدات.

ونوه بأن بلينكن، سأتوجه إلى إسرائيل غدا وسأتحدث مع حكومة نتنياهو، مضيفًا: “العبء يقع على عاتق حماس ونريد اتفاقا بشأن المحتجزين”.

وأضاف أن بلينكن، الرصيف البحري في غزة سيكون جاهزا خلال أسبوع، متابعًا: “لمسنا تقدما ملحوظا مؤخرا في تقديم المساعدات لغزة”، لا بد أن تكون هناك قائمة واضحة للمساعدات لغزة

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى انه يتم دعم كل الجهود لزيادة المساعدات إلى غزة، أول شحنة مساعدات تغادر من الأردن لغزة اليوم عبر معبر إيريز.