أمريكا: نريد بشكل فوري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين بغزة

ذكرت متحدثة البيت الأبيض، أن بلادها تريد بشكل فوري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

وأكدت المتحدثة خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، بثته فضائية “القاهرة الغخبارية”، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وأضافت :"نريد إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين حتى يتم وقف إطلاق النار بقطاع غزة"، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا خاصا مع العاهل الأردني الأسبوع المقبل.

إسرائيل تبيد 5% من أهالى غزة.. وتحذيرات أمريكية وأممية من اجتياح رفح





وفي سياق آخر، كشف أمس تقرير للبرنامج الإنمائى ولجنة إسكوا الأمميين عن تصفية الاحتلال الصهيونى لما لا يقل عن 5% من أهالى القطاع ما بين القتل والإصابة، وأشار إلى أن الحرب المستمرة فى غزة ستظل لها عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة على الشعب الفلسطينى وطالب التقرير بضرورة يجب وقف إطلاق النار لمعالجة الأزمة الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية الفلسطينية مع ارتفاع معدل الفقر من نحو 39% إلى 61% إذا امتدت الحرب إلى 9 أشهر أعلنت كل من هيئة «شئون الأسرى والمحررين» ونادى «الأسير الفلسطيني» فى بيان مشترك عن استشهاد اثنين من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال فى غزة، أحدهما الطبيب عدنان أحمد عطية البرش (50 عاماً) من جباليا، وهو استشارى ورئيس قسم العظام فى مستشفى الشفاء، شمال قطاع غزة. فيما واصل الاحتلال مجازره فى قطاع غزة لليوم الـ210 على التوالى تزامنا مع مواجهات بالضفة المحتلة وعرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك وأوضح البيان أن «الشهيد الطبيب البرش اعتقل على يد الاحتلال فى شهر ديسمبر الماضى، خلال وجوده فى مستشفى العودة، شمال قطاع غزة، إلى جانب مجموعة من الأطباء».

وأعلنت مصادر فلسطينية استشهاد البرش فى سجن (عوفر) فى تاريخ 19 أبريل الماضى، ولا يزال جثمانه محتجزاً. وكان الشهيد البرش كان قد تعرض لإصابة خلال وجوده فى المستشفى الإندونيسى، شمال قطاع غزة، قبل نحو 5 أشهر. الجدير بالذكر أن الشهيد الدكتور عدنان البرش، أحد الأطباء الصامدين الذين واصلوا تقديم الخدمات الطبية والرعاية للمرضى رغم حصار الاحتلال لمستشفى العودة، واعتقاله رفقة عدد من الأطباء والمرضى والنازحين وأدانت وزارة الصحة فى غزة «جريمة قتل رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبى عدنان البرش تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال». ودعت فى بيان لها، المجتمع الدولى والمنظمات الصحية والحقوقية إلى «التدخل وزيارة الأسرى وحمايتهم من التعذيب». وأشارت إلى أن «جريمة قتل البرش فى سجون الاحتلال رفعت حصيلة شهداء القطاع الصحى منذ 7 أكتوبر إلى 492».

وأدانت الوزارة استمرار الإبادة الجماعية الصهيونية بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و596 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و816 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من أهالى القطاع وارتفعت حصيلة الشهداء فى حى الزهور بمدينة رفح جنوبى القطاع، جراء قصف الاحتلال، إلى سبعة بينهم أربعة أطفال.

وأكد شهود عيان أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا فى حى الزهور بمدينة رفح، ودمرته فوق رؤوس ساكنيه، ما أدى لاستشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين. وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تك، معارضة الولايات المتحدة لأى عملية واسعة فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة من دون إجراءات عملية وملموسة وواقعية لضمان أمن المدنيين المتكدسين هناك. وقال تك إن جولة وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إلى الشرق الأوسط تركز على ملف المساعدات الإنسانية لسكان غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وأضاف أن زيارة بلينكن تعد السابعة لمنطقة الشرق الأوسط، بهدف دفع الجهود الإنسانية، والتعاون مع الشركاء فى المنظمات لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، حيث التقى فى الرياض بشركاء عرب وأوروبيين لبحث هذا الموضوع.