عمال العالم يحتفلون بعيدهم بمظاهرات عارمة رفضاً لإبادة الشعب الفلسطينى

الشرطة الأمريكية تواصل التنكيل بطلاب الجامعات وتعتقل ناشطة خلال جلسة «النواب»

الطلاب اليهود: «جونسون» كاذب ومظاهراتنا لوقف الدعم الأعمى ولا تعادى السامية

احتفل العالم أمس بعيد العمال بمواصلة تضامنه مع القضية الفلسطينية واستمرار المظاهرات فى الجامعات الأمريكية والغربية والشوارع رفضاً للإبادة الجماعية الصهيونية للشعب الفلسطينى واحتلت لافتات «غــزة فى قـلـب أمريكـا» المشهد فى الولايات المتحدة الداعم الأول للاحتلال الإسرائيلى. من داخل جامعة «ستانفورد» الأمريكية.. وربط طلاب أمريكيون عصبة كتائب القسام على رؤوسهم، مع استمرار الحراك الطلابى الداعم لغزة وفلسطين.

وأطلق طلبة جامعة كولومبيا اسم الفتاة الفلسطينية الشهيدة (هند) على «مبنى هاميلتون» الذى جرى تسميته بهذا الاسم منذ عام ١٩٦٨ أثناء المظاهرات الطلابية لوقف الحرب على فيتنام. وأكد الكاتب البريطانى ديفيد هيرست بقوله «تظهر غزة بشعبها وبمقاتليها معًا وجميعًا عزمًا وتصميمًا على الصمود والقتال لم يصدر مثله قط وهناك جيل جديد يتشكل فى أمريكا بسبب ممارسات الاحتلال».

ونفى طلاب يهود فى جامعة كولومبيا الأمريكية صحة ادعاءات رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن المظاهرات الداعمة لفلسطين تعتبر تهديدا معاديا للسامية، ليجد النظام الأمريكى نفسه أمام مفاجأة كبرى لناحية انفلات السيطرة على الوعى الجمعى للشعب الأمريكي.

أكد طلاب يهود أمريكيون أن جونسون لم يقل الحقائق خلال زيارته الحرم الجامعى. وأوضح الطالب اليهودى سام أنه يدعم المظاهرات للمطالبة بقطع إدارة الجامعة علاقاتها التجارية مع الشركات التى تدعم إسرائيل، وأعرب عن فخره بالمشاركة فى المظاهرات.

وقال سام: «بالتأكيد لا يوجد»، مبينًا أنه تلقى دعمًا فى منطقة الاحتجاج «أكثر من أى جزء آخر من الجامعة». ردا على سؤال حول وجود تهديد على اليهود بالجامعة وأضاف: «أعتقد أن الطلاب الذين يزعمون أنهم يواجهون الكثير من معاداة السامية فى الحرم الجامعى يخلطون بين معاداة إسرائيل ومعاداة السامية».

أكد الطالب اليهودى إيلون أنه لم يواجه أى سلوك معادٍ للسامية فى حرم الجامعة أو موقع الاحتجاج.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على عدد من طلاب جامعة كولومبيا فى نيويورك، بعد مداهمة المبنى لتفريق المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين. وأظهرت لقطات للشرطة الشرطة وهى تتسلق سلمًا لدخول المبنى الذى استولى عليه الطلاب لإخراجهم منه.

وسمحت سلطات الجامعة لضباط قسم شرطة نيويورك بدخول المبنى، بعد أن رفض الطلاب المتظاهرون إنهاء الاعتصام. وقال أحد الطلاب لبى بى سى إن ما بين 80 إلى 100 شرطى اقتحموا المبنى.

وقالت جامعة كولومبيا إنه بعد «احتلال القاعة وتخريبها وحصارها، لم يعد أمامنا أى خيار». وفى رسالة إلى شرطة نيويورك، كتبت رئيسة الجامعة، مينوش شفيق، أنها طلبت مساعدة الشرطة «ببالغ الأسف». واندلعت اشتباكات عنيفة فى جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، بين متظاهرين داعمين للفلسطينيين وآخرين مناصرين لإسرائيل، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وقالت شبكة «إن بى سى نيوز» الأمريكية، إن «المتظاهرين المناصرين لإسرائيل وصلوا إلى الجامعة واقتربوا من معسكر اعتصام داعم للفلسطينيين يتمركز فى حرم الجامعة منذ نحو أسبوع». وأضافت الشبكة أن الاشتباكات شهدت إطلاق ألعاب نارية، ورش مواد كيماوية فى الهواء.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على الناشطة ميديا بنجامين، بسبب مقاطعتها خطاب وزير الدفاع لويد أوستن أثناء جلسة استماع بمجلس النواب. وبنجامين ناشطة مشاركة فى تأسيس منظمة «كودبينك-CODEPINK» النسائية للسلام.

ووقفت بنجامين خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حاملة لافتة وردية كُتب عليها: «تحيا غزة»، متهمة الإدارة الأمريكية بدعم «الإبادة الجماعية» فى غزة.

وتساءلت: «كيف يمكنك التحدث عن القيادة الأمريكية ونحن ندعم الإبادة الجماعية فى غزة؟».

وصرخت بالوزير أوستن: «أوقفوا دعم الإبادة الجماعية»، ليتم إخراجها عنوةً من المكان.

وسبق أن نظمت بنجامين مظاهرات فى مبنى الكابيتول (مقر المجلس التشريعى للحكومة الأمريكية)، احتجاجًا على إدارة بايدن لدعمها لإسرائيل فى حربها على غزة.

وتوصلت جامعة براون فى رود آيلاند، إحدى أرقى المؤسسات الأكاديمية النخبوية فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، توافق الجامعة بموجبه على إعادة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل. وفى المقابل يقوم الطلاب بإزالة خيم الاحتجاج من الحرم الجامعى.

وقالت رئيسة الجامعة، كريستينا باكسون، إن الطلاب سيفككون خيامهم واتفقنا «أن يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسى عن القيام بأى أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون». وكانت الجامعة قد طلبت فى وقت سابق من الطلاب المغادرة أو مواجهة الطرد. فيما يطالب المتظاهرون الجامعة بسحب استثماراتها من إسرائيل بسبب العملية العسكرية المستمرة فى قطاع غزة.

ومن المقرر أن تصوت الجامعة على سحب الاستثمارات من الشركات التابعة لإسرائيل فى اجتماعها الذى ستعقده فى شهر أكتوبر المقبل.