عشرات الطلاب يتحصنون بجامعة كولومبيا رفضًا لحرب إسرائيل على غزة.. فيديو

اندلعت احتجاجات طلابية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العديد من الجامعات، وتم اعتقال عشرات الطلاب من مختلف الجامعات الأمريكية.

فقد تحصن العشرات من طلاب جامعة كولومبيا في مبانٍ أكاديمية في منطقة مانهاتن العليا، ووفقًا لصحيفة كولومبيا سبيكتاتور الطلابية "كولومبيا سبيكتاتور"، فقد تم إغلاق أبواب قاعة هاملتون بالطاولات والكراسي والحواجز المعدنية أو إغلاقها بالمفاتيح، واستخدمت الحبال لإغلاقها.

وتجمع العشرات من المتظاهرين في الخارج وشكلوا سلسلة بشرية لإغلاق الباب، وهم يهتفون "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة" و "فلسطين ستعيش فلسطين إلى الأبد".

ويحتج الطلاب على الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أيام، وهددت الجامعة بطردهم إذا لم يتم حل الاعتصام وعدم إزالة الخيام من الحرم الجامعي.



وفي ولاية كارولينا الأمريكية، نظم طلاب الجامعة يوم الاثنين اعتصاما خارج خيمة في ساحة بولك في تشابل هيل، الحرم الجامعي المركزي للجامعة الأمريكية في نورث كارولينا، كجزء من الاحتجاج على الحرب على غزة.

ونُصبت الخيمة بعد مظاهرة طلابية حاشدة في الليلة السابقة، دعا فيها الطلاب الغاضبون إدارة الجامعة إلى "التنديد" و"سحب الاستثمارات في إسرائيل". كما قام الطلاب بنصب المتاريس حول الخيمة من أجل المسيرة.



وقبل احتفالات التخرج، تدرس الجامعات في جميع أنحاء البلاد كيفية تفريق المتظاهرين الفلسطينيين. فبعض الجامعات تستخدم الشرطة لفض اعتصامات الطلاب، والبعض الآخر يتفاوض، والبعض الآخر يصعّد الموقف مثل جامعة كولومبيا بالتهديد بطرد الطلاب.

وبحلول نهاية الفصل الدراسي، وصل عدد الاعتقالات في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى 1,000 حالة اعتقال. وقد دفعت أعمال الشغب الجامعات إلى إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل ودعمها لحرية التعبير.

عشرات الاعتقالات

واعتُقل ما لا يقل عن 40 متظاهرًا في جامعة تكساس في أوستن يوم الاثنين، حسبما قال محامي الجامعة. تصاعدت المواجهة في الحرم الجامعي الذي يضم 53 ألف طالب، حيث تم اعتقال أكثر من 50 متظاهرًا الأسبوع الماضي.

وقد أصبح مصير الطلاب المعتقلين موضوعًا رئيسيًا للاحتجاجات، حيث يطالب الطلاب وعدد متزايد من أعضاء هيئة التدريس بالعفو عن المحتجين. ويقع في قلب النقاش ما إذا كانت الإيقافات وعواقبها القانونية ستستمر في مطاردة الطلاب.

في جامعة جنوب كاليفورنيا الجنوبية، تحدث منظمو المعسكر الكبير إلى رئيسة الجامعة كارول فولت، التي لم تخض في تفاصيل لكنها قالت إنها تستمع إلى مخاوف المحتجين وستواصل النقاش يوم الثلاثاء.

جامعة جنوب كاليفورنيا الجنوبية



أثارت جامعة جنوب كاليفورنيا الجنوبية جدلًا قبل أسبوعين عندما رفضت السماح لخريجها، وهو مؤيد قوي لفلسطين، بإلقاء كلمة في حفل التخرج، متذرعةً بمخاوف أمنية. كما ألغت الجامعة خطابًا رئيسيًا للخريج جون م. تشو، وهو مخرج سينمائي، ورفضت منحه درجة فخرية.



وبدافع من رد الفعل هذا والمظاهرات التي شهدتها جامعة كولومبيا، نُظمت معسكرات واحتجاجات في الحرم الجامعي الأسبوع الماضي، اعتقلت خلالها شرطة مكافحة الشغب 90 شخصًا.



بينما تحاول السلطات الجامعية فض الاعتصامات، إلا أن الطلاب يتمسكون بموقفهم. وتستمر الاشتباكات في جامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا وجامعة ييل. وفي جامعة فيرجينيا كومنولث في فيرجينيا، فضت الشرطة مخيمًا في وقت متأخر من ليلة الاثنين واشتبكت مع المتظاهرين.