جامعة المنصورة تناقش امتحانات نهاية العام

عُقِدَ مجلس جامعة المنصورة اجتماعا برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة - وقد استهل رئيس الجامعة المجلس بالتأكيد على بعض النقاط ذات الأهمية التي نوقشت بالمجلس الأعلى للجامعات.

وتتضمن: الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، سرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات، لتحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، التركيز على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، استمرار استعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وقد ناقش مجلس الجامعة خلال الجلسة عدداً من الموضوعات التي تهم الشأن الجامعى أبرزها موافقة المجلس على مَنْح عدد من الألقاب العلمية والتعيينات، وتضمنت

منح 6عضو هيئة تدريس درجة أستاذ، منح 4 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد، تعيين 18 بدرجة مدرس، منح اللقب العلمى لوظيفة استشارى بكلية الطب البيطرى، ومنح لقب استشارى مساعد بمركز الكلى، تعيين 2 بوظيفة زميل بكلية الطب والطب البيطرى

وتمت الموافقة على عقد عدد من بروتوكلات التعاون ومذكرات التفاهم ومن أهمها: الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والجامعة لتطوير مشروع لإدخال تدابير الطاقة، عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة والجامعة التقنية الشمالية بجمهورية العراق، عقد اتفاقية التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية التمريض وجامعة إدارة مدينة تشونغتشينغ بجمهورية الصين الشعبية، عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ووافق المجلس على اعفاء طالبة دراسات عليا بكلية التجارة من رسوم الساعات المعتمدة المطلوبة للتسجيل لرسالة الماجستير، وذلك نظراً لظروفها المرضية.

وتمت الموافقة على مقترحات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهى : اعتماد الدليل الاسترشادي للجنة ملتقيات التوظيف وإدارة احتياجات سوق العمل بالجامعة، وضع دليل خطة إدارة المخاطر بالمستشفيات والمراكز الطبية وكليات الجامعة وإجراءات مواجهاتها، وضع خطة متابعة تنفيذ خطط إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمستشفيات والمراكز الطبية والكليات والإدارة العامة بالجامعة، وضع دليل خطة إدارة المخاطر بالكليات والمستشفيات والمراكز الطبية - خطة مواجهة الأزمات والكوارث بالكليات والمستشفيات والمراكز الطبية.

كما وافق المجلس على إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية والخريجين وهي: إقامة الملتقى الأول للشركات الناشئة بالجامعات المصرية (Startup Olympic) خلال شهر أغسطس 2024، إقامة ملتقى توظيف جامعة المنصورة خلال شهر أكتوبر 2024، إعداد الهوية البصرية لجامعة المنصورة، إعداد مشروع زراعة الأسطح بجامعة المنصورة، اتخاذ ما يلزم من الإجراءات نحو تكليف مركز قياس الأثر البيئي بإعداد دراسة البصمة الكربونية لكليات الجامعة.