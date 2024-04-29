بلينكن: حركة حماس تلقت عرضًا سخيًا للتوصل إلى هدنة

أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، بأن حركة حماس الفلسطينية تلقت عرضًا "سخيًا للغاية" للتوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وهدنة في قطاع غزة.

وقال بلينكن في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "حماس تلقت عرضا سخيا للغاية وعليها الرد عليه في أسرع وقت ممكن".

وأشار بلينكن إلى أن إسرائيل لم تزود الولايات المتحدة بعد بخطة لحماية المدنيين في حالة شن عملية في رفح جنوب قطاع غزة، حيث يتواجد حاليًا نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وأوضح بلينكن، بأنه يتفهم مشاعر المتظاهرين في الجامعات الأمريكية إزاء ما يحدث في قطاع غزة، والذين تأثروا بشدة بالمشكلة الفلسطينية، فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين".

وتابع أن كل هذا بحسب وزير الخارجية الأمريكي، ما كان ليحدث "لو وافقت حماس على الفور على إطلاق المحتجزين والاستسلام ونزع السلاح".

ويزور بلينكن السعودية كجزء من جولته السابعة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي.

وبعد محادثات في المملكة العربية السعودية، حيث حضر اجتماعا مع وزراء خارجية دول الخليج، سيسافر وزير الخارجية الأمريكي إلى الأردن وإسرائيل.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ206، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل 34454 فلسطينيا، فيما أصيب 77575 شخصا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

الخارجية الأمريكية تؤكد وجود محاولات لحث جميع القوى على قبول اتفاق هدنة في غزة

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سام وربيرج، اليوم الاثنين، أن هناك محاولات لحث جميع القوى على قبول اتفاق هدنة في قطاع غزة.

وقال المتحدث في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش خلال زيارته المقررة إلى إسرائيل عملية رفح"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لم ترَ حتى الآن خطة لحماية المدنيين".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل، صباح اليوم، إلى السعودية في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط تهدف إلى مناقشة شكل الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى إسرائيل - في وقت لاحق من هذا الأسبوع - إلى إسرائيل للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتخاذ خطوات جادة وملموسة بشأن ما طالبه به الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.