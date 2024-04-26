توقيع الكشف الطبي على 680 مواطن في قافلة طبية لجامعة المنيا

استمراراً لما تُطلقه جامعة المنيا ، تحت برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، من قوافل خدمية وتنموية وتوعوية وطبية متكاملة مجانية ، للقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية بمحافظة المنيا ، نفذت الجامعة قافلة طبية توعوية جديدة ؛ لتقديم خدماتها المتنوعة لأهالي قرية الناصرية ، إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا .

وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، برعاية الوزيرالدكتور أشرف صبحي ، لتأتي القافلة الطبية العلاجية المجانية المتكاملة ، ضمن مُشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير قرى الريف المصري ، وأشار رئيس الجامعة ، إلى أن الفريق الطبي بالقافلة الطبية العلاجية ، قامت بتوقيع الكشف الطبي على 680 حالة من أهالي القرية ، في 13 تخصصًا طبيًا مختلفاً شملت ، تخصصات الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والمسالك البولية، والأمراض الجلدية ، والأمراض النفسية والعصبية، والجراحة العامة ، والباطنة ، والصدر ، والقلب ، والعظام والروماتيزم والتأهيل".

كما تم صرف الأدوية للمرضي بالمجان ، من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة الطبية ، فضلاً عن قيام فريق من طلبة كلية الصيدلة، بإجراء مسح نوعي للأمراض غير السارية مثل ، السكري ، وارتفاع ضغط الدم، لعدد من أهالي القرية خلال القافلة الطبية ، ايضاً تم تنظيم عدد من الفعاليات والندوات الخاصة بالتوعية بجهود مكافحة التعاطي، ومعالجة الإدمان والتعريف بخطورة هذه الظاهرة على الأفراد والمجتمع.

وكان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، قد اعلن إطلاق أولي قوافله التنموية الشاملة خلال العام 2024؛ لتقديم خدماته المتنوعة لأهالي القري الأكثر احتياجًا في انحاء المحافظة ، وذلك بتنظيم قافلة لقرية منشأة الساوي التابعة لمركز العدوة ؛ لتأتي ضمن مشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير قري الريف المصري.

وأعلن الدكتور عصام فرحات ، عن حصاد الخدمات الطبية والتنموية التي قدمتها قوافل جامعة المنيا خلال العام 2023 ، والتي تشمل إلي جانب الخدمات الطبية ، خدمة بيطرية ، وتوعية صحية ، وتوعية اجتماعية ، من مشاركين من كل كليات الجامعة ، وذلك في إطار دور الجامعة ومسئوليتها الإجتماعية والخدمية تجاه قرى المحافظة ، مؤكداً ، أنه خلال عام 2023 أطلقت الجامعة 32 قافلة طبية ، جابت مختلف قري المحافظة شمالاً وجنوباً ، استفاد منها ما يزيد عن 21 ألف مواطن في كافة التخصصات الطبية ، وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية والأدوية في مقار القرى ، التي نظمت بها القوافل تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

وأشار رئيس الجامعة ، أن القافلة الطبية لمنشأة الساوي قد أسفرت خدماتها، التي قدمها فريق طبي متكامل من الكشف على حوالي 580 حالة من أهالي القرية في 12 تخصص طبي ما بين تخصصات "الأطفال ، والنساء والتوليد ، والأنف والأذن ، والرمد ، والمسالك البولية، والجلدية ، والأمراض النفسية ، والجراحة العامة ، والباطنة ، والصدر ، والقلب ، والعظام"، إلى جانب صرف الادوية للمرضي بالمجان ، من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

وفيما يخص الجانب التوعوي بالقافلة ، أوضح رئيس الجامعة ، أنه تم عقد عدد من الندوات التوعوية بواسطة فريق أكاديمي من كلية التمريض ؛ لتوضيح عدد من التعليمات والإرشادات الطبية حول الفحص الذاتي للثدي ، إلى جانب توعية الأهالي بضرورة الحفاظ على مكتسبات الريف المصري ، من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك بأهمية المحافظة على الترع التي تم تبطينها وعدم إلقاء المخلفات بها.