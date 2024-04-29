ورشة عمل عن الأخطاء الطبية في كلية الطب بالفيوم

نظم مركز الاستشارات الطبية الشرعية وأبحاث الطب الشرعي والسموم بكلية الطب فى جامعة الفيوم، ورشة عمل بعنوان " الأخطاء والمسئولية الطبية".

أقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. حاضر خلال الورشة الدكتورة شيرين صلاح غالب نقيب الأطباء بالقاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم بجامعة القاهرة والمشرفة على قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بجامعة بني سويف، وبحضور الدكتورة غادة مصطفى الجلاد رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمشرف على كلية التمريض، والدكتورة مروة علي مواهب مدير مركز الاستشارات الطبية الشرعية وأبحاث الطب الشرعي والسموم بالكلية، وبعض السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في قسم الطب الشرعي والسموم وأطباء الامتياز وعدد من الطلاب، وذلك اليوم الاثنين فى قاعة المؤتمرات بكلية الطب.

أكدت الدكتورة شيرين غالب أهمية مهنة الطب في حياة الإنسان لذلك يجب أن تكون نسبة الخطأ بها صفر في المئة، وأشارت إلى ضرورة توعية الأطباء بقضايا المسئولية الطبية وكيفية تجنب الوقوع في الأخطاء الطبية، كما ذكرت أيضًا أنواع الأخطاء الطبية ومدى خطورتها على حياة المريض.

ومن جهه اخرى افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة الملتقى التوظيف الاول للطلاب والخريجين وذلك اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بالجامعة والذى أقيم باشراف الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب والدكتور عرفه صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وممثلة الشركات ومؤسسات سوق العمل وعدد من عمداء الكليات والأساتذة.

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