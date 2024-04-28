وصول 269 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية لغزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم

أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية وصول 269 شاحنة مساعدات إغاثية محملة بالمواد الغذائية وشاحنات الوقود والغاز لقطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

وقالت هيئة المعابر الفلسطينية في بيان أن معبر رفح البري من الجانب المصري عبر من خلاله 86 شاحنة مساعدات ومحروقات عبارة عن 4 شاحنات غاز وشاحنتين سولار بالإضافة إلى شاحنات المساعدات الإغاثية التي تحمل الخيام والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأضافت الهيئة أنه عبر من خلال معبر كرم أبو سالم 183 شاحنة عبارة عن 181 شاحنة مساعدات ومواد غذائية وخيام وملابس ومفارش وادوية ومستلزمات طبية بالإضافة إلى شاحنتين قطاع خاص بإجمالي عدد شاحنات عبر المعبرين 90 شاحنة

وأوضح مصدر مسؤول في شمال سيناء، أن عدد المصابين والمرافقين الذين دخلوا للدولة المصرية عبر معبر رفح خلال الشهر الجاري قرابة ألف مصاب من أجل علاجهم بالمستشفيات، واستقبلهم مرفق الإسعاف المصري وتعامل مباشرة مع الحالات بالإسعافات الأولية حتى يتم توزيعهم حسب الخطة التي وضعتها وزارة الصحة.

كما أضاف المصدر أن هناك مئات الشاحنات التي تنتظر أمام معبر رفح بامتداد شوارع العريش لدخول غزة بسبب العراقيل الإسرائيلية، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المستلزمات الطبية والأدوية التي وضعت في شاحنات خاصة، لكي تحفظها لفترة طويلة، لكن مع صعوبة هذه الإجراءات والعراقيل التي تضعها إسرائيل خلال مرحلة التدقيق والتفتيش.

وأشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123 سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.

يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية والطلاب وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى قطاع غزة.