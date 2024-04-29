فحص 1270 مواطن حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية كفر أبراش

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩م، أعمالها بالكشف على١٢٧٠حالة من أهالى قرية كفر ابراش مركز مشتول السوق بالشرقية، في العديد من التخصصات الطبية.

حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الصحة.

وقد رافق القافلة أساتذة وطلاب كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على ٩٦٠ حالة، وتم تحويل ٣٧ حالة إلى مستشفى جامعة الزقازيق في العديد من التخصصات الطبيه وهي (باطنة، متوطنة - عظام -روماتيزم - صدر، قلب، أطفال، جلدية، رمد، أنف وأذن وحنجرة)، بالإضافة إلى مشاركة كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط وبلغ عدد الحالات ٣١٠ حالة وتم توجيه الحالات التي تم الكشف عليها إلى العيادات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد كلية التمريض، والدكتورة أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية، وتقديم خدمات علاجية متميزة .

وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، إلى مشاركة كلية الصيدلة فى أعمال القافلة بصرف الأدوية لجميع الحالات بالمجان مع تحديد مواعيد تعاطي الجرعات وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وقام فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعقد لقاءات مع المستفيدين والشباب، وقاموا بالتوعية ضد أخطار الإدمان وتعاطي المخدرات.

يشار إلى أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات، وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.