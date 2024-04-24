"قاصد" يشهد حفل تخرج طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة المعيصرة الإعدادية بأبوتشت

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاربعاء 24 ابريل 20224م احتفالية تخرج طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023م بمدرسة المعيصرة الإعدادية تحت قيادة عطا مدني مدير المدرسة بحضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ووائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة ولفيف من قيادات التعليم في أبوتشت وحشد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وأولياء أمور الطلاب.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم اعقبها كلمة مدير المدرسة رحب فيها بالحضور ثم تخلل الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية الدينية والقومية الجميلة التي أبدع طلاب المدرسة في تقديمها ونالت إشادة وإعجاب الحضور.

من جانبه هنأ قاصد الخرجيين ومعلمي المدرسة معربا عن سعادته بمشاركتهم فرحة التخرج متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق وحثهم علي التفوق والاجتهاد مشيرا الي ضرورة التسلح بالعلم لكونه السبيل الوحيد لمستقبل أفضل وان الدولة المصرية حاليا تولي اهتماما كبيرا بالتعليم لتحقيق رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التى تهدف الي تشكيل شخصية الطالب وتزويده بالمهارات الحياتية التي تشكل بنيته الفكرية والسلوكية حتى يتمكن من مواجهة التحديات داخل مجتمعه وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبه الخرجيين بمنحهم شهادة تقدير والتقاط الصور التذكارية في جو يسوده الفرحة والبهجة بين الحضور.

وعلى صعيدا متصل نظمت الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا اليوم الأربعاء 24/4/2024 ندوه تعريفية شاملة عن الأكاديمية البحرية بالمركز الاستكشافي للعلوم بقنا، لطلبة الثانوية العامة بحضور الدكتور فيصل عبد الحميد مسئول الأكاديمية وقام بالتعريف وتوضيح معلومات عن الأكاديمية البحرية وسرد كافة التفاصيل عنها لطلبة الثانوي.

الجدير بالذكر إن هذه الندوة التعريفية تحت إشراف إداره المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم وقسم الثانوي العام شارك في الندوه بحضور مميز لدكتورة جنه احمد علي مدير عام إداره المشاركة المجتمعية بالمديريه والدكتوره اميمه البدري مديره المركز الاستكشافي للعلوم ومحمد أنور عويس مسئول المشاركة المجتمعية بإداره قنا التعليمية .

وفي نهاية الندوة قامت الأكاديمية البحرية بتوزيع هدايا قيمه للطلبه الحاضرين وكل الشكر والتقدير لوفاء رشاد خلف الله مدير عام إداره قنا التعليميه و محمد ماهر وكيل الاداره والساده الزملاء مسئولي قسم الثانوي بالاداره لإنجاح تلك الندوات وإداره قنا التعليميه دوما في الصداره والمقدمه ومزيد من النجاحات في كافه المجالات إن شاء الله.