ضبط نصف طن لحوم فاسدة بالمنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور عبد العال فتحي عبد العال مدير المديرية ، شن الحملات المكثفة على منافذ بيع المواد والسلع الغذائية ، للتأكد من صلاحيتها ، وخاصة اللحوم البلدية والأسماك والدواجن ، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين .

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، إن المديرية نفذت عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق ، ومحلات اللحوم بجميع مراكز المحافظة ، على مدار شهر ابريل الجاري ، حيث أسفرت الحملات الرقابية عن تحرير53 محضراً مخالفاً ، وضبط ( ٥٤٠٥ كيلوجرام ) لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط (٢٢١.٥٥٠ كيلوجرام) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري ، أنه تم استقبال وذبح 7660 رأس ماشية بالمجازر ، حيث يتم الذبح تحت الإشراف البيطري الكامل في المجازر على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة (الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة)، مؤكداً على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد شدد على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين.

واوضحت مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، قامت بحملات تفتيشية لضبط الأسواق على مدار اليومين الماضيين بمدينة المنيا وبمراكز ملوي وديرمواس ومطاي قبل حلول عيد الفطر المبارك، حيث أسفرت الحملات عن تحرير ٧ محاضر، وضبط ( ١٧٥٢.٧٥٠كجم ) أسماك مملحة ومدخنة ، ودواجن وكبدة ومصنعات لحوم وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط ٥٤ كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وعدد 2 خروف ، و أختام مزورة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وأكدت مديرية الطب البيطري بالمنيا، على استمرار جهود مديرية الطب البيطري ، في تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق ، والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة المواطنين