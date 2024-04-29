متى تسبب وجبة الإفطار جلطة دماغية؟

كشفت دراسة حديثة عن ارتباط حدوث الجلطة الدماغية والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بتوقيت تناول الوجبات وتكرارها، حيث يمكن لتجاهل وجبة الإفطار بانتظام أن يهدد الصحة العامة.

علاقة الجلطة الدماغية بتوقيت تناول الوجبات

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، تحذر الدكتورة كسينيا يوروسلانوفا، مديرة مختبر شيخوخة القلب والأوعية الدموية في المركز الروسي لبحوث الشيخوخة، من خطر تناول العشاء بعد الساعة الثامنة مساءً، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية النوبات القلبية والجلطة الدماغية.

وبالرغم من ذلك، يشير البحث إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الصيام المتقطع، مثلما يحدث خلال شهر رمضان، قد يكونون أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب تفعيل آليات مختلفة في الجسم تحد من تكوين لويحات تصلب الشرايين وتعزز عملية الالتهام الذاتي.

بعبارة أخرى، عندما يتجاوز الشخص وجبات الطعام بانتظام، يفرز جسمه هرمون التوتر الكورتيزول، الذي يمكن أن يسبب التهابات ويعزز تكوين لويحات تصلب الشرايين، مما يؤدي إلى مشاكل صحية.

ومع ذلك، عندما يتبع الشخص نظام غذائي متقطعاً بوعي، يتحفز الجسم على تفعيل آليات تقلل من هذه المخاطر وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تنصح الخبيرة بأنه من الأفضل عدم التخلي عن تناول الوجبات الرئيسية، وأن يكون للشخص اهتمام خاص بتنظيم نظامه الغذائي، سواء كان ذلك من خلال توقيت منتظم للوجبات أو اتباع نظام غذائي متقطع بوعي وتوجيهات صحية.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الأطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الأطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.