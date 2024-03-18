نائب محافظ القاهرة تواصل لقاءاتها التنسيقية لتطوير طريق كورنيش النيل

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أهمية التواصل الدائم وعقد اللقاءات الدورية بين أعضاء مجلس الشيوخ والمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لبحث الحلول والمقترحات للخطط المستقبلية والمشروعات الجارية للمساهمة الفعالة في تحسين الخدمات المقدمة تدعيما لخطط الدولة المتلاحقة في شتى المجالات، غلى جانب تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المشروعات من خلال وضع اطر زمنية للانتهاء منها تمهيدا لاستكمال مشروعات الطرق سواء الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية أو إعادة الشيء لأصله للارتقاء بالمظهر العام لشوارع المنطقة ونهو المشروعات طبقا للجداول الزمنية المعدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الموسع الذي عقدته نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بحضور النائب أكمل فاروق والنائب عمرو نبيل عضوي مجلس الشيوخ والدكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين، واللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، واللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة وإدارات الطرق والمجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين بأحياء حلوان والمعصرة والتبين وممثلي شركات المرافق والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي و شركة أنابيب البترول ومرور المعادي.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أن اجتماع اليوم يعد اللقاء الثاني لبحث كافة الإجراءات اللازمة لاتخاذ كافة الخطوات للانتهاء من مشروعات المرافق ( مياه - كهرباء - صرف صحي - اتصالات وغيرها ) المنفذة بنطاق الإحياء المعنية للانتهاء من رصف الطرق بها ومنها طريق كورنيش النيل في إطار المتابعة المستمرة الدورية لكافة المشروعات بالمنطقة والتعاون المستمر مع أعضاء مجلس الشيوخ ولجنة الإسكان والادارة المحلية مما يسهم بشكل كبير فى تحقيق جانب من الخطة الاستراتيجة الشاملة للتطوير وإيجاد آلية تنفيذية للتعامل معها وإيجاد حلول جذرية لها .

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بعمل جولة ميدانية بحضور رئيس حي المعادي و ممثل المرور ومديرة إدارة الطرق بالمنطقة الجنوبية لمعاينة المقترح على ارض الواقع وإمكانية تنفيذ المقترح ليسهم في تحقيق السيولة المرورية و خدمة اهالى الحي، وتخلل اللقاء حصر تام بكافة تعارضات المشروعات بكورنيش النيل لنهوها من خلال تقسيم الاعمال لعدة قطاعات لسهولة انجازها طبقا للجداول الزمنية حيث تم التوجيه بعمل تقرير مفصل بالنتائج التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع السابق لعرضها على لجنة الاسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ .

اعادة الشى لاصلة في المسافة من محطة كفر العلو حتى ركن فاروق بمعرفة شركة الانابيب للبترول الى جانب التنسيق مع مديرية الطرق بمحافظة القاهرة

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على اعادة الشى لاصلة في المسافة من محطة كفر العلو حتى ركن فاروق بمعرفة شركة الانابيب للبترول الى جانب التنسيق مع مديرية الطرق بمحافظة القاهرة لاعادة الشئ لاصلة في المنطقة الواقعة من سير الكوك حتى ميدان الحديد والصلب بطول ١.٧٥٠ متر . الى جانب العمل على انهاء اعمال مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والخاصة بخط ١٠٠٠ ملل والقيام بتجارب التشغيل تمهيدا لبدء اعمال اعادة الشئ لاصلة.

كما وجهت سيادتها بقيام حي حلوان بترميم جزئي للطريق في المنطقة الواقعة امام مسجد الشهيد بكفر العلو موجهة السادة رؤساء الاحياء المعنية بضرورة التنسيق التام مع شركات المرافق و تسهيل استخراج تراخيص الاعمال لتنفيذها على وجه السرعة على ان يتم عقد لقاءات دورية لمتابعة نسب تنفيذها .

وخلال اللقاء تم استعراض اقتراح النائب اكمل فاروق والخاص بعمل تحويلات مرورية لتشمل شارع ١٨ بنطاق حي المعادي والذي يبلغ طوله ١١٥٠ متر بعرض يتراوح من ٧ الى ٨ متر بداية من شارع النادي حتى شارع ٢٥٠ ليتقاطع مع ميدان النهضة و شارع بورسعيد ليكون في اتجاه واحد لتحقيق السيولة المرورية به خاصة في ظل وجود عدد من الانشطة التجارية والتي خلقت ازدحاما مروريا بنطاق المنطقة وخلق مسار بديل للاتجاه الاخر ليكون شارع ١٧ .

وفي سياق متصل تم متابعة نسب تنفيذ مشروعات المرافق التي تتم بنطاق كورنيش النيل بنطاق احياء التبين و حلوان والمعصرة موجه سيادتها بالافادة بالجداول الزمنية لتوقيتات نهو المشروعات الجارية و المستقبلية تمهيدا لتطوير ورصف الطرق بكورنيش النيل من خلال تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تعوق الاعمال وايجاد حلول عاجلة لاعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة النقل .

وياتي هذا استكمالا لسلسلة اللقاءات التنسيقية التي تعقدها المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لبحث موقف المشروعات والتي تقوم بها شركات المرافق لازالة كافة التعارضات للمضي قدما في تطوير ورصف ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل بنطاق احياء التبين و حلوان والمعصرة الى جانب بحث مقترح عمل تعديلات مرورية بشارع ١٨ بنطاق حي المعادي و ذلك بالتنسيق المستمر والمتواصل مع نواب مجلس الشيوخ طبقا لطلبات الإحاطة.