جامعة دمنهور تمنح باحثين ليبيين درجة الدكتوراة

منح معهد الدراسات العليا و البحوث البيئية بجامعة دمنهور ، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، والدكتور عبد الحميد السيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور ياسر سعيد وكيل معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بالبستان، باحثين من دولة ليبيا درجة الدكتوراة في تخصص العلوم الإدارية والإقتصادية

وناقشت رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحث خالد محمد علي محمود حسون " ليبي الجنسية بعنوان "أثر الإفصاح البيئي على العلاقة بين أليات حوكمة الشركات واستمرارية الأرباح.. دراسة تطبيقية على الشركات الليبية"، وحصل الباحث على درجة الدكتوراه في الدراسات البيئية والصحراوية (العلوم الإدارية والاقتصادية).

وضمت لجنة الإشراف الدكتور عصام حمدي - كلية التجارة جامعة دمنهور، والدكتور محمد عبد السلام الركايبى مدرس المحاسبة والمراجعة - كلية التجارة جامعة دمنهور وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة والدكتور تامر سعيد عبد المنعم عميد معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا، والدكتور وائل عمران عميد المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس، والدكتور عصام حمدي أمين كلية التجارة جامعة دمنهور.

وتناول موضوع الرسالة "أثر الإفصاح البيئي على العلاقة بين آليات حوكمة الشركات واستمرارية الأرباح: دراسة تطبيقية على الشركات الليبية" مسألة بحثية هامة ومعقدة تسهم في فهم وتحسين ممارسات الحوكمة والإفصاح البيئي في الشركات، وتعزز التنمية المستدامة في الساحة الاقتصادية.

وتمت مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان"دور المراجعة الداخلية في تحسين المراجعة الخارجية في ضوء تحقيق متطلبات قواعد حوكمة الشركات.. دراسة تطبيقية على الشركات الليبية" للباحث عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ المغربي، ليبي الجنسية.

و تشكلت لجنة لجنة الإشراف من كل من دكتور عصام حمدي - كلية التجارة – جامعة دمنهور ،و محمد مصطفى الغول - مدرس المحاسبة والمراجعة - كلية التجارة – جامعة دمنهور، وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة: الدكتور تامر سعيد عبد المنعم - عميد معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا ،والدكتور وائل عمران علي - المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس والدكتور عصام حمدى أمين –مدرس المحاسبة المساعد – كلية التجارة – جامعة دمنهور.

وتناول موضوع الرسالة دور المراجعة الداخلية في تحسين المراجعة الخارجية في ضوء تحقيق متطلبات قواعد حوكمة الشركات: دراسة تطبيقية على الشركات الليبية وهي مسألة بحثية هامة ومعقدة تسهم في فهم وتحسين ممارسات المراجعة والحوكمة في الشركات، وتعزز الشفافية والمساءلة في البيئة التجارية.

من جانبها تحرص جامعة دمنهور على فتح أبوابها للطلاب الوافدين ومد جسور الروابط العلمية العميقة والفعالة بين مؤسسات التعليم في كل من الوطن العربي وأفريقيا ومختلف دول العالم، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لتسهيل ‘ندماج الطلاب الوافدين في الحياة الجامعية، و تسعى إدارة الجامعة بخطوات جادة نحو تحديث وتطوير بنيتها الأساسية وبرامجها الأكاديمية والبحثية، واعتمادها دوليًا لإلحاق الطلاب الوافدين بها، والتركيز على إنشاء برامج جديدة تتسم بأعلى مواصفات الجودة العالمية و مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية و الإقليمية و الدولية مع التحسين المستمر لآداء المؤسسات القائمة و رفع كفاءة مكوناتها من خلال تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية أنشئ بقرار رئيس مجــلس الوزراء رقم 863 لسنة2014، و يقدم المعهد برامج تعليمية في مختلف التخصصات لطلاب الدراسات العليا .

ويشمل الأقسام العلمية (الدراسات البيئية والصحراوية ، الموارد الطبيعية والطاقة ، العلوم التربوية البيئية ، العلوم الإنسانية البيئية ).