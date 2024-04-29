جامعة أسيوط تحتفل بتوزيع"جائزة جامعة أسيوط للجودة والتميز"

احتفلت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بتوزيع "جائزة جامعة أسيوط للجودة والتميز" في دورتها الثانية 2023، والتي نظمتها إدارة الجودة والتميز بالجامعة، تحت إشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة، والمشرف العام على الجائزة، والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد والمشرف علي الجودة والتميز، ومحمد عباس مدير إدارة الجودة والتميز، وممثل الإدارة العليا للجودة، والمدير التنفيذي للجائزة، وذلك في إطار التعاون مع وزارة التخطيط، وفريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة.

وقد شارك في حضور الاحتفالية الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

وفى مستهل كلمته تقدم الدكتور أحمد المنشاوى بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال، موجهٱ الشكر لفريق العمل القائم على تنظيم الجائزة، وتنظيم الاحتفالية معرباً عن سعادته بفكرة هذه الجائزة والتي تعد مُحفزا للجهاز الإداري للجامعة، ومُلْهِما للعاملين به، مشيدآ بالعاملين بالجهاز الإداري للجامعة لاجتهادهم في أداء العمل على نحو مشرف مثمناً ما حققته الجامعة فى تميز الأداء ونجاحها فى حصد عدد من المراكز المتقدمة بين أفضل عشر مراكز على مستوى الجمهورية في حفل جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة، المنعقدة في مارس ٢٠٢٣.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط إن حفل اليوم يأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة؛ لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التي تستهدف تطبيق معايير الحوكمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالجامعة، وتحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع مقدماً التهنئة للفائزين بجوائز جامعة أسيوط للجودة والتميز، شاكرا جهودهم للوصول إلى جهاز إداري كفء ومتميز، متمنيآ للجميع التوفيق والنجاح.

وخلال الاحتفالية، شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة مسجلة، أوضح فيها أبرز مبادرات الدولة المصرية؛ لترسيخ ثقافة التميز والجودة في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك المؤسسات التعليمية ممثلة في الجامعات الحكومية لتعد استثمارا شاملا في التطوير المستمر واستدامة الخدمات الحكومية، وتحسين أداء موظفي الحكومة، موضحا أنها تشمل بناء القدرات من خلال التركيز على تدريب وتطوير الكوادر الحكومية لتعزيز مهاراتهم وكفاءتهم، بالإضافة إلى تكريم النماذج المتميزة بالدولة من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي "جائزة مصر للتميز الحكومي"، والتي تهدف إلى تشجيع روح التنافس الإيجابي، وبناء وترسيخ مبادئ التميز في جميع قطاعات الدولة بما ينعكس على جودة حياة المواطن وتعزيز التنافسية للدولة المصرية.

وأشاد السفير هشام بدر، بمكانة جامعة أسيوط وتدشينها لأول جائزة داخلية للجودة والتميز، والتي تهدف تبادل الخبرات بين أعضاء الجهاز الاداري بالجامعة، ورفع روح المنافسة وبناء نموذج مؤسسي متكامل، مثمناً دعم قيادة الجامعة الرشيدة، وجهود فريق عمل الجائزة الداخلية بجامعة أسيوط، خلال المراحل المختلفة للجائزة وصولاً إلى التحكيم وإعلان الفائزين، موجهاً التهنئة للفائزين والتوفيق الدائم لكافة المشاركين.

وقال محمد عباس المدير التنفيذي للجائزة، أن هذه الجوائز هى نتاج الجهود المخلصة؛ لفرق العمل بمختلف القطاعات بالجامعة، والتي كان هدفها الأساسي هو الارتقاء بمستوى أداء الجامعة والنهوض بها، لافتاً أن الجامعة أول من بادر بتطبيق منظومة الجوائز الداخلية تحقيقاً لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتحفيز وتشجيع روح التنافس، والتميز المؤسسي.

كما شهدت الاحتفالية تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في كل مسار من مسارات الجائزة، وجاء في مسار أفضل موقع إلكتروني بالمركز الأول كلية التربية، وفاز موقع كلية التربية الرياضية علي المركز الثاني، والمركز الثالث موقع كلية الصيدلة، المركز الرابع موقع كلية التمريض، المركز الخامس موقع كلية تكنولوجيا السكر والصناعات التكاملية، وحاز علي المركز الأول في فئة أفضل فريق عمل فريق مركز أسيوط الدولي لأدوية النانو تكنولوجي بمستشفي الراجحي، وحصل علي المركز الثاني فريق عمل المتابعة والإصلاح الذاتي بمستشفي الراجحي، والمركز الثالث جاء لفريق عمل البوابة الإلكترونية بمركز شبكة المعلومات، والمركز الرابع لفريق عمل متحف التشريح بكلية الطب البيطري، والمركز الخامس فريق عمل وحدة الخدمات الإلكترونية، أما عن فئة أفضل الكليات فقد حاز علي المركز الأول كلية الهندسة، والثاني لكلية التمريض، والثالث لكلية الزراعة، والرابع لكلية العلوم، والخامس لكلية الصيدلة.

كما شهدت الاحتفالية ؛ عرض حفلا فنيا لفريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية، وقدم عددا من الفقرات والأغاني بقيادة المايسترو مودى نشأت، وإشراف الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية.