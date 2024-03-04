رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني

استقبل، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً رفيع المستوى من المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني، وذلك برئاسة الدكتور علي بابكر، الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم السوداني، وبحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من قيادات الهيئة، والدكتورة وجدان خالد، أمين أمانة التخطيط والسياسات بالمجلس القومي للأدوية والسموم السوداني.

ومن جانبه، رحب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية بالأشقاء السودانيين في وطنهم الثاني مصر، وأشار إلى عمق الروابط والأخوة التاريخية بين البلدين؛ القائمة على التعاون والمحبة ووحدة وادي النيل، وأكد أن هيئة الدواء المصرية تسعد دائما بالتعاون مع الأشقاء بالسودان من خلال تبسيط الإجراءات ودعم الموقف التصديري للمستحضرات المصرية؛ لتيسير وصولها للأراضي السودانية، واستدامة تدفق الأدوية التي يحتاجها المواطن السوداني.

كما ثمن الدكتور علي بابكر، الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم السوداني، الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية المهمة للسودان، وأشاد بالتقارب في وجهات النظر بين الجانبين، والسعي الدائم لتعزيز التعاون المشترك في الشأن الدوائي، وتبادل الخبرات بشكل مستمر؛ مشيداً بجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية المصري.

خلال الزيارة، تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الدواء، ومتابعة مؤشرات تصدير المستحضرات الدوائية المصرية لدولة السودان الشقيقة؛ ذلك في إطار قرار المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني الصادر في سبتمبر الماضي، والذي يقضي بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية مصرية المسجلة والمعتمدة من هيئة الدواء المصرية دون اشتراط تسجيلها بدولة السودان؛ وذلك ضمن قائمة الأدوية ذات الأولوية لاحتياجات دولة السودان.

يأتي ذلك ضمن التنسيق القائم والمستمر بين الجانبين، والسعي المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها العرب والأفارقة، والتأكيد على قوة العلاقات المصرية السودانية، وكذا تعزيز مكانة الهيئة الإقليمية والأفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.