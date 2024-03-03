الأحد 03 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى زيارة لهرم اللاهون بالفيوم

زيارة هرم اللاهون
زيارة هرم اللاهون

حرص الكابتن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية على زيارة هرم اللاهون بالفيوم على هامش زيارته للمحافظة وعقد اجتماعات مع رؤساء الاندية والحكام بالفيوم وذلك بصحبة الكابتن احمد الجارحى عضو اللجنة وتونى عثمان مسئول العلاقات العامة بلجنة الحكام الرئيسية والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الكرة والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى ومحمد سليمان عضو اللجنة وسيد الشورة مدير لجنة الحكام بالفيوم والكابتن صبرى برديسى عضو لجنة الحكام بالفيوم والمحاضر باللجنة ومدحت صلاح الحكم الدولى السابق .

بيريرا فى الهرم..

استمع بيريرا ومرافقوه الى شرح عن تاريخ هرم اللاهون من اشرف صبحى رزق الله  كبير المفتشين بالفيوم ومدير الحفائر والبعثات بالمحافظة عن تاريخ الفيوم وهرم اللاهون والذى يرجع الى عصر الملك سنوسرت الثانى احد ملوك الدولة الوسطى وايضا تناول حجرة الدفن الملكية والتى تم فتحها عام 2019  وتحدث عن مميزات الهرم والاختلاف عن الاهرامات التى تم بناؤها قبله حيث انه  شيد من الطوب اللبن ومدخله فى الجنوب عكس اهرامات الدولة القديمة التى كان المدخل فى الناحية الشمالية  وتناول اعمال الترميم التى تجرى بالهرم خلال هذه الفترة .

ابدى رئيس لجنة الحكام الرئيسية اعجابة الشديد بالمنطقة الاثرية وقدمت له المنطقة الاثرية برئاسة الدكتور على البطل مدير عام المنطقة وحسين عبد القادر مدير الاثار بالفيوم كتيبات عن تاريخ الفيوم والمناطق الاثرية والسياحية بها .

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الجريدة الورقية