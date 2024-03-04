مياه الفيوم تلتقى مشرفى ومنسقي الأنشطة بالمدارس ضمن مشروع "صحتهم مستقبلهم"

صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات والإجتماعات مع مشرفى ومنسقى الأنشطة بمدارس الفيوم ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم والممول من منظمة اليونيسف وذلك لمناقشة ما تم إنجازه من خطط التوعية وما سيتم تنفيذه مستقبلًا داخل المدارس.

وأضاف رئيس الشركة أن الإجتماعات شملت الإدارات الستة المستهدفة فى مشروع صحتهم مستقبلهم والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم وبتمويل من منظمة اليونيسف بهدف نشر التوعية المائية والصحية والبيئية داخل 150 مدرسة ابتدائية وتستهدف نحو 177 ألف تلميذ حيث تناولت الاجتماعات واللقاءات الشهرية التي تم عقدها مناقشة اليات وخطط العمل الفترة المقبلة حيث يتم تنفيذ حملة تشمل رسالة التغذية الصحية السليمة وعلاقتها بالفم والأسنان تستمر على مدار 21 يومًا بهدف غرس عادات سليمه داخل الأطفال وحثهم على مواظبة غسيل الاسنان مرتين يومياً بعدما يتم توزيع معجون وفرشاة أسنان على جميع التلاميذ كما تناولت أيضا تنفيذ الاختبارات القبلية لعينات عشوائية لعدد 853 تلميذ داخل 24 مدرسة ممثلة لجميع الإدارات المستهدفة.

سلامة ومأمونية المياة

وفى وقت سابق أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم إعتماد اللجنة العليا للمياه برئاسة الدكتور وزير الصحة يوم 27 فبراير الماضى الإصدار الثاني لنظام إمداد محطة مياه شرب العزب الجديدة .

وأوضح" النجار" أهمية خطط سلامة ومأمونية المياه وما تمثله من منهج إدارة المخاطر كون تلك الخطط توفر الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان سلامة إمدادات مياه الشرب حيث تهدف من خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم نحو الوصول لأعلى جودة ممكنه وتحقيق الهدف العام الذى تسعى الشركة لتحقيقه وهو إستمرارية تقديم كوب مياه نظيف وصرف صحى أمن.

وفي سياق متصل أشارت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل إلى أن الشركة تستهدف استدامة مأمونية جميع نظم إمدادات المياه وتداول الصرف الصحي لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تطبيق أفضل طرق التشغيل والصيانة ومراقبة جودة المياه وفقاً للمعايير العالمية .

وأوضح رئيس الشركة أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلي الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه حيث تصدر من خلال موافقة عدة جهات مختلفة وهم وزارة الصحة والسكان ، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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