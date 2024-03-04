المصري " 2006 " يفوز خارج ملعبه على بلدية المحلة ببطولة الجمهورية

فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2006" بقيادة الكابتن أحمد نبيه على مضيفه فريق بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين بملعب بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من البطولة والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الاسكندرية مكون من علاء حافظ وحسن فتحي ومحمد بيبو.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الخامسة والأريعين في انتظار باقي نتائج الجولة لتحديد ترتيب الجدول الذي كان المصري يحتل وصافته قبل اللقاء خلفا لفيوتشر المتصدر.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما عريس المباراة أحمد فؤاد الفار في الدقيقتين السابعة والعشرين والخامسة والثلاثين ، وفي الشوط الثاني ضغط فريق البلدية بشدة الا أن تألق خط دفاع المصري وفي مقدمتهم مروان عبد الظاهر نجم اللقاء الأول ومعه السعيد محمد ، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه سماع صافرة النهاية يحرز فريق البلدية هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين لهدف.

مثل المصري في المباراة : فارس عجمي لحراسة المرمى ، أشرف غزالة ، مروان عبد الظاهر ، عمر عرفة ، السعيد محمد لخط الظهر ، اسلام رشدي ، أحمد ياسر ، السعيد العشري لخط الوسط ، عمر جمعة ، أحمد فؤاد الفار ، حسام حسن لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أدهم العشري ، عبد الرحمن الشحات ، محمد علي عباس لاعبي فريق 2007.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. احمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. طارق مبروك مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد شعيب إداريًا ، ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا