محافظ الفيوم يوجه بالتنسيق فى توزيع المساعدات الغذائية الرمضانية للمستحقين

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وكذا توفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، بجانب التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجهات ذات الصلة، خلال توزيع المساعدات الغذائية الرمضانية للمستحقين من الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالفيوم، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و سعد عشري وكيل مديرية العمل، والدكتور شريف غبريال مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، والدكتورة شرين فتحي مدير المكتب الفني، و رحاب أبو غرب مدير خدمة المواطنين، وممثلي جمعيات "رسالة" و"مصر الخير" و"بوابة معاً للخير"، ومسئولي "بنك الطعام" و "صندوق تحيا مصر"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

التدخلات الاجتماعية

وجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من التدخلات الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات، لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات تنموية لهم، كما وجه بالتنسيق بين مسئولي مديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف من جانب، والجهات ذات الصلة من جانب آخر، خلال توزيع المساعدات الغذائية الرمضانية للمستحقين، من الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

كما شدد المحافظ علي مسئولي مديرية الصحة والسكان بالفيوم، بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، والتنسيق مع مستشفى الفيوم العام، لإنهاء الفحوصات الطبية اللازمة لإجراء العملية الجراحية المطلوبة، لطفل يحتاج لزراعة قوقعة بالأذن، وكذا إجراء عملية جراحية بأحد الساقين لمواطن مصاب بحادث مروري من الأولي بالرعاية، مع تقديم المساعدات العاجلة له، كما وجه بتقديم الخدمات العلاجية اللازمة بصورة دورية لأحد الشباب من ذووى الهمم.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث عدد من طلبات الأولى بالرعاية الراغبين في تنفيذ مشروعات من خلال إداراة تنمية القرية، وكذا العمل على توفير تراخيص أكشاك للأكثر إحتياجاً بالقرى تبعاً للشروط المنظمة لذلك، كما وجه بمعاينة عدد من المنازل تحت الضغط الفائق الكهربائي، بحوض الضبايعة بمنطقة الشيخة شفا داخل مدينة الفيوم، لوضع الحلول المناسبة لها، مع مراجعة موقفها من الترخيص بالبناء من عدمه، واتخاذ اللازم حيالها قانوناً بالتنسيق بين الجهات المعنية حال مخالفتها.

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