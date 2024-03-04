نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة لاجتماع الأربعاء المقبل

وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة لحضور اجتماع، وذلك يوم الأربعاء، الموافق 6/ 3/ 2024، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وذلك بمقر النقابة العامة برمسيس.

وكان عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد لقاءً مع محامي حلوان، رد خلاله على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين، وعرض كل ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي.



واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: « خلال المجالس السابقة حدث تجريف لكل شيء داخل نقابة المحامين، فتم تجريف الكوادر الشبابية وتجريف العقول، مرورًا بتجريف أموال الأيتام والأرامل، لافتًا ألى أن هناك أكاذيب وشائعات كانت تردد طوال الفترة الماضية، بغرض تشويه ما قدمناه من خدمات لأعضاء الجمعية العمومية، خلال فترة زمنية وجيزة.