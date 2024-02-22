جامعة المنصورة تبحث استعدادات تنظيم فعاليات الملتقى الجامعي الأول للتراث الثقافي المصري

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، اجتماعاً باللجنة العليا المنظمة لبحث الاستعدادات لتنظيم فعاليات الملتقى الجامعي الأول للتراث الثقافي المصري"تراثنا .. تواصل أجيال" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور و زير التعليم العالي والبحث العلمي والذي تنظمه جامعة المنصورة في الفترة من 21 إلى 24 يوليو 2024 كفعالية طلابية تعقد على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، في إطار خطة جهود الدولة لإحياء التراث المصري والحفاظ على الهوية المصرية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب نائب رئيس الملتقى ، االدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتورة مريم ويصة مقرر الملتقى وأعضاء اللجة العليا.

وأكد ألدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن تنظيم الملتقى يأتى فى اطار توجه الدولة المصرية لإحياء التراث المصري والحفاظ على الهوية المصرية في ظل المتغيرات المجتمعية ، فقد استعدت جامعة المنصورة لإقامة الملتقى الجامعي الأول للتراث الثقافي المصري ليكون حدثًا حيويًا فريدًا ، بما سوف يوفره من مناخ مناسب لتعريف طلاب الجامعات المصرية بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف التراث بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد، كما يعد انعكاسًا واقعيًا للهوية المصرية وتجسيدًا حيًا لعراقة تاريخها العريق، كما يساهم التراث الثقافي في استمرارية الهوية الثقافية من خلال توفير الشعور بالانتماء والارتباط بجذور الفرد الذي هو أساس التماسك الاجتماعي .



وأوضح الدكتور محمد عطية، الملتقى هدف الى المحافظة على التراث المصري عبر الأجيال وتثقيف الأجيال بتراث الآباء والأجداد، إثراء الحياة الثقافية لأبناء الجامعات المصرية وتنمية الوعي الثقافي لديهم بما يقدمه التراث المصري من موروث ثقافي عظيم، نشر الوعي الفكري والثقافي لتعميق الوحدة الوطنية والانتماء للوطن، وتعزيز الروابط الاجتماعية والتاريخية لدى أبناءنا الطلاب، تنمية المواهب الطلابية وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية لديهم، تأكيد الالتزام بتراث الآباء والأجداد وإثراء النفس بكل معطيات الثقافة والمعرفة والعلوم المتعلقة بذلك، وذلك من خلال تنظيم عدداً من الفاعليات تتضمن : إستضافة المبادرة الرئاسية (صنايعية مصر ) التي تعد من أبرز المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية ، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وملامحها المتميزة، إجراء الندوات والورش العملية المتعلقة بالتراث المصري المادي واللامادي، تنطيم المعارض والحفلات المتعلقة بالجانب التراثي و الفلكلور الغنائي التراثي والفنون الشعبية.