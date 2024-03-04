محافظ أسوان يلتقى بوفد جامعتى خوا جونج الصينية وعين شمس

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد كلية العمارة والتنسيق الحضرى بجامعة خوا جونج الصينية وكلية الهندسة بجامعة عين شمس والذى ضم 37 من الأساتذة والعمداء والمعيدين والطلاب بالجامعتين بحضور الدكتور شريف صلاح ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية "إدرس فى مصر (Study in Egypt)" واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو. والمهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وذلك ضمن زيارتهم لأسوان لتنفيذ الدورة التدريبية الثالثة للمشروع الدولى المشترك والمتمثل فى إستوديو التصميم الدولى بأسوان ( World Design Studio ) فى الفترة من 1 إلى 6 مارس الجارى والتى تنظمها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية.

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور على التنسيق المسبق الجيد والمتميز لهذا المشروع والذى يتم تنفيذه بأسوان بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ليتم رفع التصميمات بواسطة وزارة التعليم العالى ومحافظة أسوان للمستوى الأعلى وهو ما سيحقق بدوره نتائج إيجابية من خلال تقديم مختلف وسائل الدعم من الجهات المعنية الحكومية والأكاديمية فى المناطق التى تم إختيارها بأسوان لتطويرها بإعتبارها مناطق ذات جذب سياحى بما يتوافق مع رؤية المحافظة فى تحقيق التكامل الأفريقى ، لافتاً بأن أعضاء الوفد بالجامعتين يقومون حالياً بتنفيذ الدراسات الميدانية داخل 3 مناطق حيوية وهامة لتحويلها لمناطق أكثر جذباً للحركة السياحية وهى مناطق غرب سهيل والكرور ، فضلاً عن الحديقة الدولية الإستوائية ، ويراعى فيها الإستعانة بالهوية البصرية الخاصة بالمحافظة ، وتنفيذ الرامبات والفتحات المرتبطة بذوى الإحتياجات الخاصة من أجل تحقيق هذا المشروع الهادف والمثمر والبناء لأهدافه المرجوه على الوجه الأكمل ، وأختتم اللقاء بتبادل الدروع والهدايات ، وإلتقاط الصور التذكارية مع وفد الجامعتين .