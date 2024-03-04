نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مراكز التميز البحثية بكلية التكنولوجيا والتنمية

تفقد اليوم الإثنين، الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، كلية التكنولوجيا والتنمية لمتابعة معامل ومراكز التميز البحثية والتي كانت من أحد مخرجات المشروعات البحثية والممولة من الجهات المانحة مثل وزراة التعليم العالي.

وتضمنت الزيارة عرض تقديمي عن مركز بحوث المياه والتربة والغذاء البحثي فى الكلية، كما تفقد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث معمل الكيمياء والتحاليل الدقيقة ومعمل الميكروبيولوجي فى المركز، وذلك للتعرف على الامكانيات البحثية المتاحة ومدى توفر الأجهزة العلمية وخاصة الحديثة منها ومدى الدعم المقدم إلى طلاب الدراسات العليا، مؤكداً علي اهتمام الجامعة بالمراكز البحثية والتي تخدم أعضاء هئية التدريس والهيئة المعاونة والمجتمع الخارجي.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية الدكتور أحمد مسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي، والدكتور محمد علي الضريبي مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية، والدكتور فريد سامي مدير وحدة المشروعات.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور خالد محروس عميد الكلية، والدكتورة جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء عراقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الرحيم مدير المعمل المركزي بالكلية، والدكتور محمد عادل مدير عام الكلية.

وأشاد الدكتور إيهاب الببلاوي، بفريق العمل وعلى الجهود التي بذلوها خلال إنشاء هذه المعامل ومركز التميز البحثي بكلية التكنولوجيا و التنمية، مشيراً إلى أن الزيارة لها أهمية كبيرة تعكس مدى التزام الجامعة بتعزيز وتطوير البحث العلمي والابتكار، وتعكس التزامها أيضاً بدعم المشروعات البحثية المبتكرة، كما ثمن الجهود المبذولة من قبل الجهات المانحة في دعم هذه المرافق البحثية المهمة.

وأوضح “الببلاوي” إلى أن هذه الزيارة ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الكلية وخدمة المجتمع الأكاديمي والمجتمع الخارجي والتي تساهم في تحقيق رؤية الجامعة وتعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال البحث العلمي والتطوير، مؤكدًا على أهمية التركيز فى المرحلة القادمة على ربط البحث العلمى فى الكلية بالجهات ذات الصلة مثل وزارة الزراعة .

والتقى نائب رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على المعامل، وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة ، كما زار المكتبة الموجودة بالمعمل و بالكلي، مؤكداً على دعم الجامعة للدراسات العليا والأبحاث التطبيقية.